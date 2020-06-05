Средства на сумские троллейбусы «застряли» между министерствами Средства от Европейского инвестиционного банка, за которые должны были закупить 19 троллейбусов для города, «застряли» между украинскими министерствами.

Об этом 7 октября рассказал директор коммунального предприятия «Электроавтотранс» Андрей Новик, пишет Суспільне.

Сейчас 35% средств Европейского банка перечислены заводу-изготовителю, рассказал А.Новик. «Первую партию троллейбусов мы ожидали в октябре, но произошла задержка. Затянулся процесс согласований документов на уровне министерства и завода-изготовителя и, как следствие, деньги перечислены только в середине сентября. И поэтому отсрочились графики поставки автономного хода, который производится в Польше. Там некоторые комплектующие не удается получить за политической ситуации в Беларуси», - рассказал директор предприятия. Он считает, что до конца года, вероятно, троллейбусы в Сумы не поступят. Первые поставки троллейбусов могут произойти в конце февраля 2021 года.

«Европейский банк перечислил средства еще в середине июля, средства были на счете Министерства финансов. Мы не видели этих средств, они к нам не попадали. А там уже согласовывали между собой Министерство финансов и Министерство инфраструктуры и завод-производитель», - рассказал А.Новик. По его словам, деньги «застряли» между министерствами.