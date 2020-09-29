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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55397

Мэра Тростянца пытались спровоцировать оппоненты

Мэр Тростянца Юрий Бова рассказал об инциденте, который произошел 7 октября во время встречи с избирателями.

«Сегодня (вчера – Ред.) состоялась провокация против моей избирательной деятельности и членов нашей команды партии «Сила людей» со стороны кандидатов в депутаты городского совета от «Нашего края» Валерия Парталы и Юрия Дудника.

Эти люди приехали на анонсированную нашей партией встречу с избирателями в селе Становая Тростянецкого района, где я рассказывал нашу программу и отвечал на вопросы жителей. В течение всей полуторачасовой встречи, проходившей в толерантной и спокойной обстановке, эти «деятели» пытались провоцировать криками, тыканьем в мой адрес и перебиванием сорвать мое выступление и отвлекали внимание присутствующих более 30 жителей села.

Видя, что сорвать встречу не получается, В.Партала очевидно решил действовать иначе и просто грубо оттолкнул заместителя городского головы, кандидата в депутаты от «Силы людей» Владимира Злепко, после чего последний чуть не упал.

Моя попытка помешать таким действиям подверглась покушение штативом от видеокамеры, которым В.Партала попытался ударить и меня.

Спасибо стражам порядка, что успели вовремя перехватить руку Парталы и отвели угрозу.

Спасибо многочисленным собравшимся, которым пришлось останавливать агрессию кандидата с "Нашего края"!!!

Однако встреча фактически была сорвана и не могла продолжаться.

Вот так наши оппоненты, которые, кстати, вчера пытались сорвать подобные встречи в селе Люджа и в городе Тростянец по ул. Лунина, начали действовать против нас. Зачинщиком был все тот же Партала из «Нашего края».

Кстати, недавно В.Партала был членом территориальной избирательной комиссии от «Нашего края» и отметился угрозами другим членам ТИК и давлением на них, угрозами уволить с работы и т.д., о чем в полицию главой ТИК поданы соответствующие заявления. Видимо, понимая противоправность таких действий и возможность быть привлеченным к ответственности, он уволился из комиссии и бегом стал кандидатом в депутаты от этой же партии.

Вот такие «деятели» рвутся сегодня к власти в городе и районе.

На провокации мы стараемся не реагировать и дальше ведем свои встречи с жителями.

И как мне стало известно, через 3 часа после встречи в с. Становая, В.Партала и Ю.Дудник подали в местное отделение полиции заявления, что их избили кандидаты от «Силы людей» и нанесли телесные повреждения... Где они их вечером получили, нам неизвестно.

Считаем такие действия очередной лживой провокацией против меня и моей команды, против людей, которые нас поддерживают.

Но и это еще не все за сегодня.

Местный «лидер» «Нашего края» Николай Мирошниченко (в народе Разведчик) сегодня пытался протаранить своим джипом мое авто, которым я руководил. Чудом удалось избежать ДТП...», - написал он.

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