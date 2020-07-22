Сертификация учителей 2020: что нового ждет работников образования Сумщины? Из-за карантина третий этап сертификации пройдет без посещения уроков экспертами с использованием платформы Zoom.

Оценивать профессиональные компетентности участников будут в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственной службы качества образования, адаптированной к нынешним эпидемическим условиям. Эксперты по сертификации Сумской области будут изучать практический опыт работы 40 учителей-участников из других регионов.

Третий этап пилотной сертификации учителей начальных классов - 2020 продлится с 12 октября по 6 ноября 2020 года независимо от уровня эпидемической опасности на Сумщине. К третьему этапу сертификации допущены 1040 учителей Украины, которые успешно преодолели испытания первых двух этапов. Из них 32 учителя начальных классов учебных заведений Сумской области.

На этом этапе эксперты будут изучать практический опыт участников через анкетирование администрации учебного заведения и руководителя методического объединения, собеседование с участниками сертификации, а также моделирование педагогических ситуаций.

В состав экспертов привлечены высококвалифицированные тренеры НУШ и супервизоры, директора школ и их заместители, методисты методических служб, учителя начальных классов, которые успешно прошли все этапы сертификации-2019, а также работники территориальных органов Государственной службы качества образования Украины.

Результаты пилотной сертификации учителей начальных классов будут определены 1-11 декабря.

Напоминаем, заработал электронный реестр, где можно проверить, прошел ли учитель сертификацию.