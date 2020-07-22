Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15252

Сертификация учителей 2020: что нового ждет работников образования Сумщины?

Из-за карантина третий этап сертификации пройдет без посещения уроков экспертами с использованием платформы Zoom.

Оценивать профессиональные компетентности участников будут в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственной службы качества образования, адаптированной к нынешним эпидемическим условиям. Эксперты по сертификации Сумской области будут изучать практический опыт работы 40 учителей-участников из других регионов.

Третий этап пилотной сертификации учителей начальных классов - 2020 продлится с 12 октября по 6 ноября 2020 года независимо от уровня эпидемической опасности на Сумщине. К третьему этапу сертификации допущены 1040 учителей Украины, которые успешно преодолели испытания первых двух этапов. Из них 32 учителя начальных классов учебных заведений Сумской области.

На этом этапе эксперты будут изучать практический опыт участников через анкетирование администрации учебного заведения и руководителя методического объединения, собеседование с участниками сертификации, а также моделирование педагогических ситуаций.

В состав экспертов привлечены высококвалифицированные тренеры НУШ и супервизоры, директора школ и их заместители, методисты методических служб, учителя начальных классов, которые успешно прошли все этапы сертификации-2019, а также работники территориальных органов Государственной службы качества образования Украины.

Результаты пилотной сертификации учителей начальных классов будут определены 1-11 декабря.

Напоминаем, заработал электронный реестр, где можно проверить, прошел ли учитель сертификацию.

Общество Образование

По тематике

В ТОП-200 украинских всего 4 школы с Сумщины
28.09.2020 09:47

В ТОП-200 украинских всего 4 школы с Сумщины

Вернее из Сум....

Большая стройка не успела справиться с ремонтом Конотопской гимназии: учиться будут онлайн
03.09.2020 16:34

Большая стройка не успела справиться с ремонтом Конотопской гимназии: учиться будут онлайн

Школьники Конотопской гимназии пока будут учиться онлайн....

03.08.2020 09:41

В Сумах с 1 сентября школьники будут учиться оффлайн

Об этом сегодня, 3 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко....

Минздрав и Минобразования определились с тем, как будут учиться школьники в условиях пандемии коронавируса
30.07.2020 16:30

Минздрав и Минобразования определились с тем, как будут учиться школьники в условиях пандемии коронавируса

Минздрав и Минобразования утвердили критерии, согласно которым будут работать школы с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса....

Сумским школам не дали денег на подготовку к новому учебному году
22.07.2020 15:22

Сумским школам не дали денег на подготовку к новому учебному году

Об этом сообщила депутат Сумского горсовета, директор школы № 12 Ирина Губская в своем депутатском запросе....

Новости

На Сумщине обновился коронавирусный рекорд
Сегодня 09:09
В Сумах усилят карантин: маски снова станут повсеместны 1
Вчера 17:56
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах пожарные тушили возгорание сухой растительности на Олдыше
Сегодня 12:49
Сумчане завоевали Кубок Украины по судомоделированию
Сегодня 12:33
Мер Тростянця першим на Сумщині підписав Кодекс етичної поведінки під час місцевих виборів
Сегодня 12:15
Ахтырчанин украл у коллеги 22 тыс. грн с банковской карты
Сегодня 12:05
Сумчан запрошують на програму «Молодь змінить Україну»
Сегодня 11:56
Сертификация учителей 2020: что нового ждет работников образования Сумщины?
Сегодня 11:15
В Сумах из-за аварии троллейбусы меняют маршруты
Сегодня 10:58
Мэра Тростянца пытались спровоцировать оппоненты
Сегодня 10:55
Средства на сумские троллейбусы «застряли» между министерствами
Сегодня 10:43
view counter

Статьи

Стадион «Авангард»: что изменится?
Сегодня 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
Вчера 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.