Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56223

Сумчан запрошують на програму «Молодь змінить Україну»

Фонд родини Богдана Гаврилишина оголошує набір на програму «Молодь змінить Україну» 2020.

«Молодь змінить Україну» — це програма для активних, етичних, патріотичних молодих українських професіоналів та професіоналок, які прагнуть творити змін.

У межах програми «Молодь змінить Україну» розповідатимуть про те, як стати гуру змін, та навчатимуть вас розробці і втіленню проєктів місцевого розвитку, що будуть сприяти розвитку вашої громади та вас, як спеціалістів у своїй справі. А ще познайомлять з однодумцями з різних регіонів України та запропонують можливість вивчити кращий європейський досвід.

Учасниками та учасницями програми можуть стати:

- патріотична молодь віком 20-35 років

- громадські активісти та активістки

- представники та представниці:

   - місцевих органів влади та самоврядування

   - соціально-відповідального бізнесу

   - медіа

- молоді люди з 9 областей України, активні в житті громади свого населеного пункту та готові взяти відповідальність за його подальший розвиток.

Де відбуватиметься:

Локальні школи у 2020 році відбуваються ОНЛАЙН для учасників та учасниць з 9 областей:

- Львівська

- Рівненська

- Закарпатська

- Хмельницька

- Миколаївська

- Кіровоградська

- Сумська

- Херсонська

- Луганська

Реєстрація на програму: https://bit.ly/2EScBnw.

Переваги навчання:

- онлайн формат

- зручний графік навчання у позаробочий час

- цікаве світоглядне навчання зі спікерами національного рівня

- можливість отримати навчальну поїздку до Європи

- можливість отримати підтримку у вигляді малого гранту для свого проєкту

- можливість отримання менторства від успішних випускників та випускниць програм Фонду

- можливість стати частиною спільноти з більш ніж 1500 випускників та випускниць

- робота з унікальним чат-ботом з проєктного менеджменту ProjectGuru в Telegram

Хочеш стати гуру змін? Реєструйся на програму: https://bit.ly/2EScBnw.

ГРАФІК НАВЧАННЯ:

1. Локальні школи “Молодь змінить Україну - 2020” будуть проходити онлайн. Це буде 6 тижнів змінотворчих лекторіїв з цікавими спікерами та спікерками з 19.10 до 30.11.

Двічі на тиждень (понеділок та четвер з 19:00 до 20:30)

Паралельна робота з онлайн-курсом з проєктного менеджменту у зручний час.

2. Втілення проєктів місцевого розвитку (грудень-лютий 2020 р.).

3. За умови втілення та звітування про напрацьовані в результаті навчання проєкти, а також високого рівня знання англійської мови — програма дає можливість для навчальної поїздки до європейської країни для найуспішніших учасників програми. Поїздка тривалістю — 1 тиждень, запланована на літо 2021. Країни вивчення: Австрія, Німеччина, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія. Можливість отримання малого гранту від Фонду.

Реєстрація на програму буде тривати до 10 жовтня 23:00 за посиланням: https://bit.ly/2escbnw.

Приєднуйтеся до спільноти української молоді, яка змінює Україну!

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