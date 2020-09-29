Сумчан запрошують на програму «Молодь змінить Україну»

«Молодь змінить Україну» — це програма для активних, етичних, патріотичних молодих українських професіоналів та професіоналок, які прагнуть творити змін.
У межах програми «Молодь змінить Україну» розповідатимуть про те, як стати гуру змін, та навчатимуть вас розробці і втіленню проєктів місцевого розвитку, що будуть сприяти розвитку вашої громади та вас, як спеціалістів у своїй справі. А ще познайомлять з однодумцями з різних регіонів України та запропонують можливість вивчити кращий європейський досвід.
Учасниками та учасницями програми можуть стати:
- патріотична молодь віком 20-35 років
- громадські активісти та активістки
- представники та представниці:
- місцевих органів влади та самоврядування
- соціально-відповідального бізнесу
- медіа
- молоді люди з 9 областей України, активні в житті громади свого населеного пункту та готові взяти відповідальність за його подальший розвиток.
Де відбуватиметься:
Локальні школи у 2020 році відбуваються ОНЛАЙН для учасників та учасниць з 9 областей:
- Львівська
- Рівненська
- Закарпатська
- Хмельницька
- Миколаївська
- Кіровоградська
- Сумська
- Херсонська
- Луганська
Реєстрація на програму: https://bit.ly/2EScBnw.
Переваги навчання:
- онлайн формат
- зручний графік навчання у позаробочий час
- цікаве світоглядне навчання зі спікерами національного рівня
- можливість отримати навчальну поїздку до Європи
- можливість отримати підтримку у вигляді малого гранту для свого проєкту
- можливість отримання менторства від успішних випускників та випускниць програм Фонду
- можливість стати частиною спільноти з більш ніж 1500 випускників та випускниць
- робота з унікальним чат-ботом з проєктного менеджменту ProjectGuru в Telegram
Хочеш стати гуру змін? Реєструйся на програму: https://bit.ly/2EScBnw.
ГРАФІК НАВЧАННЯ:
1. Локальні школи “Молодь змінить Україну - 2020” будуть проходити онлайн. Це буде 6 тижнів змінотворчих лекторіїв з цікавими спікерами та спікерками з 19.10 до 30.11.
Двічі на тиждень (понеділок та четвер з 19:00 до 20:30)
Паралельна робота з онлайн-курсом з проєктного менеджменту у зручний час.
2. Втілення проєктів місцевого розвитку (грудень-лютий 2020 р.).
3. За умови втілення та звітування про напрацьовані в результаті навчання проєкти, а також високого рівня знання англійської мови — програма дає можливість для навчальної поїздки до європейської країни для найуспішніших учасників програми. Поїздка тривалістю — 1 тиждень, запланована на літо 2021. Країни вивчення: Австрія, Німеччина, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія. Можливість отримання малого гранту від Фонду.
Реєстрація на програму буде тривати до 10 жовтня 23:00 за посиланням: https://bit.ly/2escbnw.
Приєднуйтеся до спільноти української молоді, яка змінює Україну!