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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане завоевали Кубок Украины по судомоделированию

2-4 октября в Днепре прошли соревнования на Кубок Украины по судомодельному спорту (модели секции «М») «Экомастер-2020», на которых победу одержала команда юниоров Сумской области.

В составе сборной сумчане и глуховачане.

Сумы:

- Руденко Павел (тренер, МС) - 4 место в классе Hydro 1, 5 место - mini Hydro.

- Руденко Евгения (МСМК) - 4 место mini mono, 7 - eco, 10 - eco.

- Терещенко Олег (1 р.) - 7 mini mono

- Терещенко Никита (КМС, юниор) - 5 место eco, 2 - Mono 1, 1 - Mini mono, 2 - mini Hydro

- Дудник Алексей (КМС, юниор) - 3 mini hydro, 4 - mini team, 2 - mini mono

- Борщ Дмитрий (МС, из Глухова, но в этом году поступил в СумГУ) - 1 mini team, 3 - mini mono, 3 - mini eco, 4 - eco

Глухов:

- Грудина Николай (тренер)

- Туман Кирилл (КМС, юниор) - 5 мини eco, 1 - mini team, 6 - mini mono, 3 - hydro 1

- Чечель Алексей (1 р., юниор) - 1 мини team, 4 - mini hydro, 5 - mini mono

- Чечель Елизавета ( 1р., юниор) - 12 место mini eco.

По командным 1 место среди юниоров, 4 командное среди взрослых.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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