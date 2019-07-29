Сумчане завоевали Кубок Украины по судомоделированию

В составе сборной сумчане и глуховачане.
Сумы:
- Руденко Павел (тренер, МС) - 4 место в классе Hydro 1, 5 место - mini Hydro.
- Руденко Евгения (МСМК) - 4 место mini mono, 7 - eco, 10 - eco.
- Терещенко Олег (1 р.) - 7 mini mono
- Терещенко Никита (КМС, юниор) - 5 место eco, 2 - Mono 1, 1 - Mini mono, 2 - mini Hydro
- Дудник Алексей (КМС, юниор) - 3 mini hydro, 4 - mini team, 2 - mini mono
- Борщ Дмитрий (МС, из Глухова, но в этом году поступил в СумГУ) - 1 mini team, 3 - mini mono, 3 - mini eco, 4 - eco
Глухов:
- Грудина Николай (тренер)
- Туман Кирилл (КМС, юниор) - 5 мини eco, 1 - mini team, 6 - mini mono, 3 - hydro 1
- Чечель Алексей (1 р., юниор) - 1 мини team, 4 - mini hydro, 5 - mini mono
- Чечель Елизавета ( 1р., юниор) - 12 место mini eco.
По командным 1 место среди юниоров, 4 командное среди взрослых.
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