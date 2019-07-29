Сумчане завоевали Кубок Украины по судомоделированию 2-4 октября в Днепре прошли соревнования на Кубок Украины по судомодельному спорту (модели секции «М») «Экомастер-2020», на которых победу одержала команда юниоров Сумской области.

В составе сборной сумчане и глуховачане. Сумы: - Руденко Павел (тренер, МС) - 4 место в классе Hydro 1, 5 место - mini Hydro. - Руденко Евгения (МСМК) - 4 место mini mono, 7 - eco, 10 - eco. - Терещенко Олег (1 р.) - 7 mini mono - Терещенко Никита (КМС, юниор) - 5 место eco, 2 - Mono 1, 1 - Mini mono, 2 - mini Hydro - Дудник Алексей (КМС, юниор) - 3 mini hydro, 4 - mini team, 2 - mini mono - Борщ Дмитрий (МС, из Глухова, но в этом году поступил в СумГУ) - 1 mini team, 3 - mini mono, 3 - mini eco, 4 - eco Глухов: - Грудина Николай (тренер) - Туман Кирилл (КМС, юниор) - 5 мини eco, 1 - mini team, 6 - mini mono, 3 - hydro 1 - Чечель Алексей (1 р., юниор) - 1 мини team, 4 - mini hydro, 5 - mini mono - Чечель Елизавета ( 1р., юниор) - 12 место mini eco. По командным 1 место среди юниоров, 4 командное среди взрослых.