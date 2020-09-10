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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05253

Ахтырчанин украл у коллеги 22 тыс. грн с банковской карты

Узнав пин-код от банковской карты своего товарища, 30-летний мужчина снял потихоньку с его счета 22000 гривен.

Правоохранители установили, что находясь на рабочем месте, жителю райцентра срочно понадобилось 500 гривен, и он решил занять их у своего 55-летнего товарища. Тот согласился помочь и отдал ему свою кредитную карточку, при этом назвал пароль от нее. Придя к банкомату, кроме разрешенных 500 гривен, 30-летний мужчина дополнительно снял с чужого счета еще и 1000 гривен, решив, что коллега не заметит этого. После чего вернул карту владельцу.

Уже через несколько дней у злоумышленника закончились эти деньги, и он снова решил воспользоваться чужой «кредиткой». Зайдя в раздевалку, среди чужих вещей, он нашел банковскую карточку, которой уже пользовался раньше и пароль от которой знал, и забрал ее себе.

После чего в течение нескольких дней снимал с нее различные суммы средств, пока кредитный лимит ни был исчерпан.

Сам же владелец карточки узнал об исчезновении кредитных средств с его счета только через некоторое время, когда пришел в отделение банка.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Злоумышленнику грозит немалый штраф или общественные или исправительные работы, или арест, или лишение свободы на срок до трех лет.

Полиция призывает граждан не оставлять свои вещи без присмотра и уделять внимание их сохранению. Не следует сообщать конфиденциальную информацию по вашим счетам посторонним и малознакомым лицам.

Будьте осторожны и благоразумными, чтобы не стать жертвой преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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