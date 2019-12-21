Сумской вуз - в топ-10 вузов Украины для ІТ-отрасли

СумГУ - седьмой (после УКУ, КНУ им. Т. Шевченко, Львовской политехники, НаУКМА, ЛНУ им. И.Франко и КПИ им. И.Сикорского) среди 82 вузов Украины, получивших не менее 200 заявлений на все IT-специальности.
В качестве оценочного показателя использовался средний конкурсный балл на специальность, «взвешенный» на долю заявок на нее в вузе. Анализировались следующие специальности: «Компьютерные науки», «Инженерия программного обеспечения», «Кибербезопасность», «Компьютерная инженерия», «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии», «Информационные системы и технологии», «Системный анализ», «Телекоммуникации и радиотехника», «Прикладная математика», «Математика», «Электроника», «Прикладная физика и наноматериалы».
Больше всего по Украине заявок от абитуриентов пришлось на четыре специальности: «Компьютерные науки», «Инженерия программного обеспечения», «Кибербезопасность», «Компьютерная инженерия». Среди них по специальности «Компьютерные науки» СумГУ - на восьмой позиции по стране (по конкурсному баллу), а по специальности «Кибербезопасность» - на второй.
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