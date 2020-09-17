Мер Тростянця першим на Сумщині підписав Кодекс етичної поведінки під час місцевих виборів Міський голова Тростянця Юрій Бова першим серед посадовців Сумської області підписав Кодекс етичної поведінки під час місцевих виборів, розроблений Громадянською мережею ОПОРА. Документ містить основні етичні вимоги до поведінки посадових осіб та державних службовців під час виборчого процесу.

5 жовтня Юрій Бова підписав «Кодекс етичної поведінки під час місцевих виборів» та взяв зобов’язання дотримуватися положень Кодексу поведінки посадових осіб та державних службовців під час виборчого процесу. Кодекс містить основні етичні вимоги до поведінки посадових осіб та державних службовців з метою уникнення дій, що можуть класифікуватися як зловживання 5 типами адмінресурсу: кадровим і матеріальним, бюджетним, силовим, регуляторним та медійним.

«Я не буду застосовувати у своїх цілях чи інтересах інших кандидатів та партій адміністративний ресурс під час місцевих виборів 2020 року», - йдеться у підписаному Кодексі.

З 21 вересня Юрій Бова перебуває у відпустці.

Раніше Громадянська мережа ОПОРА направила листи із пропозицією підписати «Кодекс етичної поведінки під час місцевих виборів» голові Сумської ОДА, міським головам Сум, Конотопу, Ромен, Шостки, Охтирки, Краснопілля та Білопілля.

З текстом Кодексу можна ознайомитися на сайті Громадянської мережі ОПОРА за посиланням. Крім того, ОПОРА підготувала інструкцію за якою всі охочі посадовці та держслужбовці можуть самостійно підписати «Кодекс етичної поведінки під час місцевих виборів».

За коментарями звертайтеся:

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області