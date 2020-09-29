В Сумах пожарные тушили возгорание сухой растительности на Олдыше

Звонили случайные прохожие. На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил кустарники и другую сухую растительность. Порывами ветра огонь быстро распространялся. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от пожарного гидранта, находящегося в 4 км от центра горения.
В 17:10 удалось локализовать возгорание на площади 2,5 га и предотвратить его дальнейшее распространение и предотвратить опасность от расположенного рядом дачного массива. Однако борьба с огнем продолжалась до 21:29, когда, использовав около 20 т воды, пожар удалось обуздать.
Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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