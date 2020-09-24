На Сумщине дали 6 лет бывшему полицейскому за сбыт психотропов и хранения боеприпасов

Правоохранитель приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Установлено, что полицейский систематически сбывал наркотики и психотропные вещества, а также сам оказался наркозависимым. Наркодельца в погонах задержали 8 ноября 2017 года во время сбыта очередной дозы. При себе он также имел еще пять полиэтиленовых пакетиков и шприц с наркотическими веществами. В то же время во время обыска по месту жительства полицейского обнаружено и изъято патроны, которые согласно заключению экспертизы являются боевыми припасами, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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