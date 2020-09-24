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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15169

На Сумщине дали 6 лет бывшему полицейскому за сбыт психотропов и хранения боеприпасов

По публичному обвинению Сумской областной прокуратуры приговором Ковпаковского районного суда г. Сумы 7 октября уже бывший участковый офицер полиции сектора превенции Сумского отдела полиции признан виновным в незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества, оборот которого запрещен, и хранении боеприпасов (ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Правоохранитель приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что полицейский систематически сбывал наркотики и психотропные вещества, а также сам оказался наркозависимым. Наркодельца в погонах задержали 8 ноября 2017 года во время сбыта очередной дозы. При себе он также имел еще пять полиэтиленовых пакетиков и шприц с наркотическими веществами. В то же время во время обыска по месту жительства полицейского обнаружено и изъято патроны, которые согласно заключению экспертизы являются боевыми припасами, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Наркодилер Приговор суда

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