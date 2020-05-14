Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону.

Сегодня, 8 октября, прошли гонки преследования. В мужской гонке «серебро» добыл наш Евгений Ивченко. Вчерашний победитель спринта Дмитрий Грущак занял 8-е место, вселд за ним на финиш приехал (лыжероллеры же!) Владислав Гончаревский. Замкнул ТОП-10 Владислав Чихарь.

В женской части с «бронзой» наша Екатерина Свынаренко.