У Сумах коронавірус підкосив працівників соцзахисту: департамент на карантині

У зв’язку із стрімким збільшенням кількості захворюваності серед працівників департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, в тому числі і на коронавірусну інфекцію, з 08 жовтня прийом громадян припинений на 2 тижні.
У разі наявної необхідності повідомити про обставини, що можуть вплинути на право отримувати той чи інший вид виплати, допомоги, субсидії тощо, просимо користуватися поштою, засобами телефонного зв’язку та електронною поштою.
Консультації можна отримати за телефонами або направити звернення на електронну адресу:
електронна пошта департаменту: dszn@smr.gov.ua
багатоканальний номер телефону: 788-888, на якому можна отримати консультації з усіх питань соціального захисту населення
Запроваджені додаткові номери телефонів з питань:
електронна пошта управління надання державної соціальної допомоги: priyom.dszn@smr.gov.ua
телефони: 787-120, 787-121, 050-407-81-99
електронна пошта відділу персоніфікованого обліку пільг управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг: person.dszn@smr.gov.ua
телефони: 787-134, 787-135, 050-407-81-17
електронна пошта відділу виплати усіх видів соціальної допомоги управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг: vyplata.dszn@smr.gov.ua
телефони: 787-131, 787- 132, 787-133
телефон: 787-142
телефон: 787-141
телефон: 787-140
телефон: 787-138
електронна пошта управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян inva.dszn@smr.gov.ua
мобільний номер телефону: 050-407-83-84
телефон: 787-148
телефон: 787-146
телефон: 787-147
телефон: 787-147
електронна пошта управління соціально – трудових відносин pracya_sumy@dszn.sm.gov.ua