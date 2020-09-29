Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43290

У Сумах коронавірус підкосив працівників соцзахисту: департамент на карантині

З 8 жовтня департамент соціального захисту населення припиняє прийом громадян на 2 тижні

У зв’язку із стрімким збільшенням кількості захворюваності серед працівників департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, в тому числі і на коронавірусну інфекцію, з 08 жовтня прийом громадян припинений на 2 тижні.

У разі наявної необхідності повідомити про обставини, що можуть вплинути на право отримувати той чи інший вид виплати, допомоги, субсидії тощо, просимо користуватися поштою, засобами телефонного зв’язку та електронною поштою.

Консультації можна отримати за телефонами або направити звернення на електронну адресу:

електронна пошта департаменту: dszn@smr.gov.ua

багатоканальний номер телефону: 788-888, на якому можна отримати консультації з усіх питань соціального захисту населення

Запроваджені додаткові номери телефонів з питань:

  • житлової субсидії та оформлення соціальних допомог:

електронна пошта управління надання державної соціальної допомоги: priyom.dszn@smr.gov.ua

телефони: 787-120, 787-121, 050-407-81-99

  • нарахування та виплати пільг на ЖКП:

електронна пошта відділу персоніфікованого обліку пільг управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг: person.dszn@smr.gov.ua

телефони: 787-134, 787-135, 050-407-81-17

  • виплати усіх видів соціальної допомоги

електронна пошта відділу виплати усіх видів соціальної допомоги управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг: vyplata.dszn@smr.gov.ua

телефони: 787-131, 787- 132, 787-133

  • забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

телефон: 787-142

  • санаторно – курортного лікування

телефон: 787-141

  • психологічної реабілітації захисників України:

телефон: 787-140

  • реабілітації дітей з інвалідністю

телефон: 787-138

електронна пошта управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян inva.dszn@smr.gov.ua

мобільний номер телефону: 050-407-83-84

  • оформлення посвідчень для багатодітних сімей

телефон: 787-148

  • реєстрації колективних договорів

телефон: 787-146

  • проходження альтернативної служби

телефон: 787-147

  • щодо вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми особами

телефон: 787-147

електронна пошта управління соціально – трудових відносин pracya_sumy@dszn.sm.gov.ua

Общество

Новости

На Сумщине обновился коронавирусный рекорд
Сегодня 09:09
В Сумах усилят карантин: маски снова станут повсеместны 3
Вчера 17:56
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
У Києві зник глухівчанин, який поїхав на заробітки
Сегодня 14:50
На Сумщине полицейские застали водителя «маршрутки» на краже кирпича, из которого должны возводить церковь
Сегодня 14:43
У границы с Россией ночью обнаружили 9 парней, говорят – гуляли
Сегодня 14:41
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 14:39
На Житомирщине нашли мертвыми трех военнослужащих: один с Сумщины
Сегодня 14:12
Экоинспекция обследовала территорию, где произошел аварийный выброс аммиака
Сегодня 14:02
Сумской телеканал проверит Нацсовет из-за несоблюдения правил рекламной деятельности
Сегодня 13:57
В Сумах специалисты ГСЧС проверяют избирательные участки
Сегодня 13:47
У Сумах коронавірус підкосив працівників соцзахисту: департамент на карантині
Сегодня 13:43
view counter

Статьи

Стадион «Авангард»: что изменится?
Сегодня 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
Вчера 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.