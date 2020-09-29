У Сумах коронавірус підкосив працівників соцзахисту: департамент на карантині

У зв’язку із стрімким збільшенням кількості захворюваності серед працівників департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, в тому числі і на коронавірусну інфекцію, з 08 жовтня прийом громадян припинений на 2 тижні.

У разі наявної необхідності повідомити про обставини, що можуть вплинути на право отримувати той чи інший вид виплати, допомоги, субсидії тощо, просимо користуватися поштою, засобами телефонного зв’язку та електронною поштою.

Консультації можна отримати за телефонами або направити звернення на електронну адресу:

електронна пошта департаменту: dszn@smr.gov.ua

багатоканальний номер телефону: 788-888, на якому можна отримати консультації з усіх питань соціального захисту населення

Запроваджені додаткові номери телефонів з питань:

житлової субсидії та оформлення соціальних допомог:

електронна пошта управління надання державної соціальної допомоги: priyom.dszn@smr.gov.ua

телефони: 787-120, 787-121, 050-407-81-99

нарахування та виплати пільг на ЖКП:

електронна пошта відділу персоніфікованого обліку пільг управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг: person.dszn@smr.gov.ua

телефони: 787-134, 787-135, 050-407-81-17

виплати усіх видів соціальної допомоги

електронна пошта відділу виплати усіх видів соціальної допомоги управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг: vyplata.dszn@smr.gov.ua

телефони: 787-131, 787- 132, 787-133

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

телефон: 787-142

санаторно – курортного лікування

телефон: 787-141

психологічної реабілітації захисників України:

телефон: 787-140

реабілітації дітей з інвалідністю

телефон: 787-138

електронна пошта управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян inva.dszn@smr.gov.ua

мобільний номер телефону: 050-407-83-84

оформлення посвідчень для багатодітних сімей

телефон: 787-148

реєстрації колективних договорів

телефон: 787-146

проходження альтернативної служби

телефон: 787-147

щодо вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми особами

телефон: 787-147

електронна пошта управління соціально – трудових відносин pracya_sumy@dszn.sm.gov.ua