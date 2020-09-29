В Сумах специалисты ГСЧС проверяют избирательные участки Инспекторы Сумского городского отдела ГСЧС Украины проводят проверку объектов, которые будут задействованы в проведении местных выборов.

Как сообщили в Сумском городском отделе Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, особое внимание спасатели уделяют обеспечению и техническому состоянию первичных средств пожаротушения, соответствию и не захламленности путей эвакуации в помещениях. Также обследуется состояние электросетей, обеспечение зданий источниками внешнего и внутреннего противопожарного водоснабжения, функционирования добровольной пожарной дружины и т.п.

При проведении проверок, руководителям и работникам учреждений, организаций и учреждений, которые будут задействованы на выборах, спасатели напоминают об основных требованиях правил пожарной безопасности, действия в случае возникновения пожара и правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Инспекторы ГСЧС также вручают памятки с основными правилами пожарной безопасности и алгоритм действий в экстренных ситуациях.

За консультациями и дополнительной информацией по организации соблюдения правил пожарной безопасности можно обратиться в Сумской городской отдел ГСЧС Украины по адресу: ул. Рабочая, 69 или по тел. 66-54-22.