Сумской телеканал проверит Нацсовет из-за несоблюдения правил рекламной деятельности Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 8 октября назначил внеплановую выездную проверку ООО ТРК «АКАДЕМ TV» (логотип «ATV»), г. Сумы, из-за зафиксированных признаков нарушения требований Закона Украины «О рекламе».

Мониторингом Национального совета, который был осуществлен 21 сентября, зафиксировано трансляцию в эфире лицензиата в 06:59, 7:20 и 7:59 роликов политической партии «Наш край», а в 07:58 и 8:20 - политической партии «Пропозиція», которые не были четко отделены от других программ, передач в начале и в конце с использованием слова «реклама» или «политическая реклама». Это является признаком нарушения требований частей первой и второй статьи 9 Закона Украины «О рекламе». А в соответствии с пунктами а), е) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии, выполнять правила рекламной деятельности и спонсорства, установленные законодательством.

После проведения внеплановой проверки и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующее решение.