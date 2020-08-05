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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02183

Экоинспекция обследовала территорию, где произошел аварийный выброс аммиака

7 октября из социальных сетей Государственной экологической инспекции в Сумской области стало известно о возможном выброс аммиака в районе станции «Торопиловка», что в пгт Степановка Сумского района.

Судя по опубликованному очевидцем видео, событие произошло около полудня, то есть на то время уже прошло несколько часов. Но никакого официального уведомления или обращения граждан об аварийной ситуации на адрес инспекции не поступало.

Чтобы проверить достоверность и не допустить негативного влияния на окружающую среду, в Степановку выехали специалисты отдела экоконтроля обращения с отходами и опасными химическими веществами и отдела инструментально-лабораторного контроля. На месте событий уже работали правоохранители, которые сообщили, что утечка аммиака, вероятно, произошла в результате разгерметизации при перегрузке вещества из железнодорожной в автомобильную цистерну.

На момент прибытия экоинспекторов, в воздухе еще чувствовался резкий запах аммиака. Во время визуального обследования территории, работниками инспекции на бетонной поверхности было обнаружено лужу коричневого цвета неизвестного происхождения. Из-за наличия твердого покрытия, отобрать пробы грунта под ним не представлялось возможным. Непосредственно на открытых участках почвы фактов разлива или пропитки вещества не установлено.

По предварительной информации, специалистами областного лабораторного центра МЗ и Госпродпотребслужбы в Сумской области на момент проверки не зафиксировано превышений допустимых концентраций аммиака в атмосферном воздухе. Сейчас в рамках уголовного производства по данному факту проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Аммиак Госэкоинспекция

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