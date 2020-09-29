На Житомирщине нашли мертвыми трех военнослужащих: один с Сумщины Утром 8 октября в одной из воинских частей на Житомирщине нашли мертвыми трех военнослужащих.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщило Командование сил логистики ВСУ. В Нацполиции Житомирщины подтвердили, что речь идет о воинской часть в Житомирской области. Погибшие - уроженцы Сумской, Днепропетровской и Черновицкой областей.

В сообщении Командования сил логистики ВСУ говорится, что 8 октября во время утреннего построения в одной из воинских частей было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту.

В результате розыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трех военнослужащих без признаков жизни. По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти и физического воздействия к погибших военнослужащих не обнаружено.

По данному факту командованием воинской части сообщило правоохранительные органы и Военную службу правопорядка в ВС Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих.

Спикер Нацполиции Житомирщины Алла Ващенко рассказала, что утром 8 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин в съемной квартире в с. Новоивницкое Андрушевского района. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Андрушовского отделения полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 8:50.

Предварительно, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено.

Установлено, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец г. Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия, пишет Суспільне.