У границы с Россией ночью обнаружили 9 парней, говорят – гуляли Сегодня ночью пограничники Сумского отряда помешали возможной попытке противоправной деятельности.

Группу лиц обнаружил пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Поповка, что в Краснопольском районе. Девять мужчин по полевой дороге направлялись к границе. Во время выяснения обстоятельств и проверки документов установлено, что все молодые - местные жители. Они сообщили, что решили вместе прогуляться. Правда, трое из них имели с собой портативные радиостанции, которые не были зарегистрированы в установленном порядке.

За нарушение режимных ограничений, действующих в приграничных контролируемых районах, относительно этих граждан составлены документы административного правонарушения, предусмотренного ст. 202 КУоАП.