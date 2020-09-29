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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41167

У границы с Россией ночью обнаружили 9 парней, говорят – гуляли

Сегодня ночью пограничники Сумского отряда помешали возможной попытке противоправной деятельности.

Группу лиц обнаружил пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Поповка, что в Краснопольском районе. Девять мужчин по полевой дороге направлялись к границе. Во время выяснения обстоятельств и проверки документов установлено, что все молодые - местные жители. Они сообщили, что решили вместе прогуляться. Правда, трое из них имели с собой портативные радиостанции, которые не были зарегистрированы в установленном порядке.

За нарушение режимных ограничений, действующих в приграничных контролируемых районах, относительно этих граждан составлены документы административного правонарушения, предусмотренного ст. 202 КУоАП.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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