На Сумщине полицейские застали водителя «маршрутки» на краже кирпича, из которого должны возводить церковь В Шостке водитель маршрутного такси заехал после смены на прихрамовую строительную площадку и попытался похитить оттуда кирпич.

Вечером по спецлинии «102» поступило сообщение от неравнодушного жителя райцентра о том, что неизвестный мужчина пытается совершить кражу. По указанному адресу оперативно выехала группа реагирования патрульной полиции.

Как выяснили правоохранители, злоумышленником оказался 50-летний водитель «маршрутки». Он как раз загружал в салон общественного транспорта кирпич, когда прибыли полицейские. Гражданина доставили в отдел полиции, а транспортное средство поместили на спецплощадку.

По словам мужчины, он планировал отвезти стройматериал домой и использовать его в хозяйстве, ведь живет в частном доме.

Сейчас правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к совершению других подобных преступлений. В отношении него уже открыто уголовное производство по признакам ст. 15 «Покушение на преступление», ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Впрочем, окончательное наказание ему определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.