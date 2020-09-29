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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5099

У Києві зник глухівчанин, який поїхав на заробітки

До поліції звернулась сестра зниклого чоловіка з проханням про допомогу.

За словами жінки, її брат, 41-річний Михайло Федорович Кузюта, житель міста Глухів, поїхав на заробітки до столиці. Востаннє він виходив на зв‘язок увечері 16 вересня, й нині його місцеперебування та подальша доля їй невідомі.

На вигляд чоловіку 40-45 років, зростом близько 170-174 см; худорлявої статури. Волосся коротке, русяве; очі сіро-блакитні; на скроні має шрам 4 см.
Був одягнений у сіру болонєву безрукавку з капюшоном, синю кофту з довгим рукавом (на грудях жовта емблема з написом «QVP») та сині джинси. На ногах мав коричневі мокасини. На шиї мав ланцюжок з білого металу з розп’яттям.
При собі у Михайла були спортивна дорожня сумка синього кольору та мобільний телефон Samsung Galaxy J6 (корпус чорного кольору).
Співробітники Глухівського відділу поліції ведуть пошуки Михайла Кузюти, і звертаються з проханням до всіх небайдужих громадян: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що допоможе у розшуку чоловіка, повідомте про це до Глухівського відділу поліції за адресою: м. Глухів, вул. Спаська, 34, або за телефонами: (05444) 2-20-15; (050) 307-75-04, або на спецлінію поліції «102».
Будемо вдячні за допомогу.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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