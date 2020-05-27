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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56525

В Сумах открыли обновленную «Романтику» (фоторепортаж)

В Сумах после реконструкции гостеприимно открыл двери для посетителей Молодежный центр «Романтика».

В здании площадью более 2000 м² укрепили фундамент, наладили систему отопления, восстановили кровлю, выполнили масштабные ремонтные работы снаружи и внутри, оборудовали всем необходимым. На первом этаже сделали раздевалку, санузлы, душевые, комнаты для занятий, танцевальный зал. Есть и большой холл, где сейчас выставлены фотографии «Романтики» до и после ремонта.

На втором этаже создали концерт-холл с качественными звуком и светом, гримерки, кафе.

Здание обустроили пандусом. Впоследствии появится и специальный подъемник, который позволит людям с инвалидностью попасть на второй этаж.

«Мы планируем проведение здесь не только городских, но и всеукраинских и международных мероприятий. Запросы на это есть», - сказала заместитель городского головы Вера Мотречко.

Директор городского Центра досуга молодежи Игорь Ганненко рассказал, что «Романтика» предоставляет возможности для проведения учебных программ, тренингов, воркшопов, интерактивных лекций, неформальных встреч; фестивалей, концертов, шоу-программ, соревнований, хакатонов. Также ее можно использовать для проведения брачных церемоний.

В обычном режиме «Романтика» будет работать с 9:00 до 18:00, а в случае проведения каких-то мероприятий - и дольше.

Уже завтра здесь состоится первое массовое мероприятие - конкурс красоты «СтудМисс Сумщины-2020».

Фото
Досуг МЦ Романтика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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