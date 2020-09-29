Глава Сумской ОГА увидел 300 км отремонтированных дорог в области Об этом глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко сообщил во время инспектирования совместно с народными депутатами от Сумщины участка автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н07 Киев-Сумы-Юнаковка.

«В этом году в рамках программы «Большая стройка» благодаря сотрудничеству с народными депутатами от Сумщины и быстрой подготовке проектно-сметной документации будет отремонтировано более 300 км дорог государственного значения. Для сравнения, в прошлом году было отремонтировано только 20 км, - рассказал Роман Грищенко. - Сегодня мы инспектируем дорогу Н07 Киев-Сумы-Юнаковка. В 2020 году на эту дорогу выделено в сумме 1,9 млрд гривен. По состоянию на 5 октября выполнено ремонтных работ на этой дороге на сумму 1,4 млрд гривен, что составляет 70% от выделенных на ремонт средств».

Как доложил Роману Грищенко первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Сумской области Сергей Овчаренко, планом работ на 2020 год предусмотрено выполнение ремонтных работ в сумме 1 млрд 916 млн грн, за счет которых будет введено в эксплуатацию 72,6 км автомобильных дорог. В настоящее время выполнено дорожных работ на общую сумму 1 млрд 335,7 млн грн и устроено 58,8 км верхних слоев покрытия.