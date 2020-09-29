З початку року за сприяння служби зайнятості Сумщини працевлаштовано майже 14 тисяч шукачів роботи

За словами директора обласного центру зайнятості Володимирв Підлісного, статус безробітного отримали 25,4 тис. осіб. Працевлаштовано 13,7 тис шукачів роботи (з них 11,2 тис. - зареєстровані безробітні). Середня тривалість пошуку роботи складала 130 днів.Професійне навчання проходили більше 3 тис осіб. У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 1,7 тис. осіб.
Протягом 9 місяців до обласної служби зайнятості звернулось 4,7 тис. роботодавців, які надали для укомплектування понад 20 тис вакансій.
Станом на 1 жовтня:
- отримували послуги служби зайнятості — 34,8 тис. осіб;
- мали статус безробітного — 17,3 тис осіб;
- кількість актуальних вакансій — 2,7 тис. одиниць;
- середній розмір заробітної плати у вакансіях - 6022 грн.
«Незважаючи на складний рік, позначений карантинними обмеженнями, все ж, у порівнянні з минулорічним показником вказаного періоду, за направленням служби зайнятості працевлаштовано на 1,2 відсотки більше безробітних громадян. Таке, хай хоч і незначне, але підвищення показника зайнятості, стало можливим завдяки злагодженій та плідній співпраці з роботодавцями та застосуванню нових підходів у роботі служби зайнятості», - підкреслив Володимир Підлісний.