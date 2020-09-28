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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:516582

В Сумах усилили карантин: маски нужно носить везде

Сегодня, 8 октября, прошло заседание исполнительного комитета Сумского городского совета.

Обсуждали проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 31.08.2020 № 448 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной общины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусомSARS-CoV-2».

Было принято решение ввести общий масочный режим – в учреждениях, общественных местах, на улице, офисах и т.д. Также обеспечить осуществление ежедневного контроля за выполнением на коммунальном и частном пассажирском транспорте противоэпидемических мероприятий, в том числе за осуществлением дезинфекции транспортных средств; увеличить количество мобильных групп по контролю за соблюдением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий работающими объектами и населением.

Кроме того, в случае систематических нарушений карантинных мероприятий субъектами предпринимательства сферы торговли и ресторанного хозяйства (при наличии трех составленных административных протоколов за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями»), будут выносить на рассмотрение исполнительного комитета вопрос о временном прекращении их работы к ослаблению уровня эпидемической опасности.

Также с 12 октября будут проводить дезинфекцию мест общего пользования в жилых домах (далее - в соответствии с утвержденными графиками) и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения. Уже с 8 октября установили ограничения на прием и обслуживание физических и юридических лиц субъектами хозяйствования, учреждениями обеспечивающих жизнедеятельность города.

Также предложили запретить все массовые мероприятия, кроме агитационных встреч.

Общество Карантин

Комментарии

Окси

Маски нужно носить всем! Особенно детям... а родителей безжалостно штрафовать за нарушения мер инфекционной безопасности - дети являются бессимптомными разносчиками коронавируса!

Andreeva
Valentina1
Сегодня 16:29

Поддерживаю! На вирусе надо рубить бабки – чем больше вируса, тем больше бабок выкачаем из народа. И народ инициативу поддержит – он же против карантина, хотя бы в школах и садиках.

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