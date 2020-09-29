В Сумах провели чемпионат по кроссу Сегодня, 8 октября, в городском парке им. И. Кожедуба состоялся Открытый чемпионат по легкоатлетическому кроссу Сумской областной организации физкультурно-спортивного общества «Спартак».

В соревнованиях приняли участие воспитанники СДЮСШОР В. Голубничего, Ахтырской ДЮСШ, Тростянецкой ДЮСШ и ДЮСШ Сумского района. Победители и приезыр: Среди юношей 2009 г.р. и моложе, дистанция, 500 м: I место - Решетков Вячеслав II место - Половик Денис III место - Ярошенко Артем Среди девушек 2009 и моложе, дистанция 500 м: I место - Марченко Ксения II место - Глумак Юлия III место - Чугай Мария Среди девушек 2007-2008 г.р., дистанция 500 м: I место - Прокопенко Виктория II место - Щома Александра III место - Нестеренко Мария Среди девушек 2005-2006 г.р., дистанция 500 м: I место - Капуста Дария II место - Горгуль Дарья III место - Крощенко Виктория Среди девушек 2003-2004 г.р., дистанция 500 м: I место - Саенко Снежана II место - Бельская Дарья Среди юношей 2003-2004 г.р., дистанция 1000 м: I место - береговой Павел II место - Онищенко Александр Среди юношей 2005-2006 г.р., дистанция 1000 м: I место - Рябуха Денис II место - Иващюк Дмитрий III место - Дуборезов Александр Среди юношей 2007-2008 г.р., дистанция 1000 м: I место - Крощенко Артем II место - Яковец Даниил III место - Никитин Егор