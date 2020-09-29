В Сумах провели чемпионат по кроссу

В соревнованиях приняли участие воспитанники СДЮСШОР В. Голубничего, Ахтырской ДЮСШ, Тростянецкой ДЮСШ и ДЮСШ Сумского района. Победители и приезыр:
Среди юношей 2009 г.р. и моложе, дистанция, 500 м:
I место - Решетков Вячеслав
II место - Половик Денис
III место - Ярошенко Артем
Среди девушек 2009 и моложе, дистанция 500 м:
I место - Марченко Ксения
II место - Глумак Юлия
III место - Чугай Мария
Среди девушек 2007-2008 г.р., дистанция 500 м:
I место - Прокопенко Виктория
II место - Щома Александра
III место - Нестеренко Мария
Среди девушек 2005-2006 г.р., дистанция 500 м:
I место - Капуста Дария
II место - Горгуль Дарья
III место - Крощенко Виктория
Среди девушек 2003-2004 г.р., дистанция 500 м:
I место - Саенко Снежана
II место - Бельская Дарья
Среди юношей 2003-2004 г.р., дистанция 1000 м:
I место - береговой Павел
II место - Онищенко Александр
Среди юношей 2005-2006 г.р., дистанция 1000 м:
I место - Рябуха Денис
II место - Иващюк Дмитрий
III место - Дуборезов Александр
Среди юношей 2007-2008 г.р., дистанция 1000 м:
I место - Крощенко Артем
II место - Яковец Даниил
III место - Никитин Егор