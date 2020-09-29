На Сумщине во время пожара погиб человек

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из окон помещения. На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го государственного пожарно-спасательного поста и местные пожарные команды сел Сенное и Малая Рыбица.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля и перекрытие по всей площади, стены на площади до 40 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление.
В 2:35 возгорание локализовали, а в 5:30 - полностью ликвидирован. В результате пожара погиб хозяин дома 1954 г.р.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд сел Сенное и Малая Рыбица.
Причины возгорания устанавливаются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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