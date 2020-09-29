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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47157

На Сумщине во время пожара погиб человек

Сегодня, 8 октября, в 00:38, в Службу спасения 101 поступило сообщение о сгорания в жилом доме по ул. Духовная в с. Груновка Краснопольского района.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из окон помещения. На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го государственного пожарно-спасательного поста и местные пожарные команды сел Сенное и Малая Рыбица.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля и перекрытие по всей площади, стены на площади до 40 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление.

В 2:35 возгорание локализовали, а в 5:30 - полностью ликвидирован. В результате пожара погиб хозяин дома 1954 г.р.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд сел Сенное и Малая Рыбица.

Причины возгорания устанавливаются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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