Сумские баскетболисты узнали соперника в Кубке Украины Федерация баскетбола Украину 8 октября провела жеребьевку первого предварительного этапа Кубка Украины среди мужских команд.

На этом этапе в борьбу вступают 20 команд из Высшей, Первой лиги и любителей.

Базовыми датами этапа является 21-24 октября.

Для БК «СумДУ» первым соперником в Кубке Украины стала команда из города Кропивницкий - БК «Золотой Век», которая сейчас представляет первую лигу Украины.

В случаев прохода дальше соперником будет победитель пары «Химик-2» (Южный) – «Говерла» (Ивано-Франковск)