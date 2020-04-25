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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55147

Сумские баскетболисты узнали соперника в Кубке Украины

Федерация баскетбола Украину 8 октября провела жеребьевку первого предварительного этапа Кубка Украины среди мужских команд.

На этом этапе в борьбу вступают 20 команд из Высшей, Первой лиги и любителей.

Базовыми датами этапа является 21-24 октября.

Для БК «СумДУ» первым соперником в Кубке Украины стала команда из города Кропивницкий - БК «Золотой Век», которая сейчас представляет первую лигу Украины.

В случаев прохода дальше соперником будет победитель пары «Химик-2» (Южный) – «Говерла» (Ивано-Франковск)

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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