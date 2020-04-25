Сумские баскетболисты узнали соперника в Кубке Украины

На этом этапе в борьбу вступают 20 команд из Высшей, Первой лиги и любителей.
Базовыми датами этапа является 21-24 октября.
Для БК «СумДУ» первым соперником в Кубке Украины стала команда из города Кропивницкий - БК «Золотой Век», которая сейчас представляет первую лигу Украины.
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