На Сумщине на строительстве спортплощадки украли 150 тысяч Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью по факту присвоения почти 150 тыс. грн при выполнении строительных работ.

По данным следствия, указанное общество в 2018 году выполняло работы на объекте «Комплекс спортивных площадок в одном из сел Путивльского района». После завершения строительства футбольного поля директор общества внес в официальные документы недостоверные данные, в частности завысил объемы работ по обустройству основания из щебня. За выполненную работу на счет общества заказчик перечислил около 470 тыс. грн. Однако согласно заключению экспертизы завышение объемов строительных работ по сравнению с фактически выполненными составляет 147 тыс. 886 грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.