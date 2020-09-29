Провокация против партии «Наш Край»: ночью проникли в офис, подбросили пакет с деньгами (видео) В ночь на 8 октября злоумышленники взломали офис Сумской организации партии «Наш Край» и подбросили пакет с деньгами.

Об этом сообщил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак, информирует Пресс-служба партии.





По словам сопредседателя партии «Наш край», утром 8 октября сотрудники офиса партии в Сумах заметили следы проникновения.

«Придя сегодня утром в офис «Нашего Края» в Сумах сотрудники обнаружили, что входная дверь трудно открываются. Во время просмотра видео с камер наблюдения заметили человека, который ночью проник в офис и подбросила пакет. Этот пакет был обнаружен партийцами при осмотре помещения. В пакете находились пачки с долларами и российскими рублями в обертке «Сбербанка России». Была вызвана полиция и приглашенные журналисты», - сообщил Александр Мазурчак.

«Наш край» назвал проникновение в офис и подброшен пакет - провокацией против политической силы.

«Это провокация против партии «Наш край». Кто-то из наших оппонентов пытается подставить партию перед днем голосования на местных выборах. Судя по всему, этот пакет с российскими рублями должны были обнаружить не наши партийцы, а силовики. Очевидно, что все было организовано ради лживой картинки: «русские деньги, маски шоу, пророссийская партия». Но мы вовремя обнаружили эту провокацию и, судя по всему, сорвали планы оппонентов. Идеология партии «Наш край» - украиноцентризм, наш патриотизм выражается в делах, а не в лозунгах. И никто нас не сможет сделать «пятой колонной», – отметил Мазурчак.

В «Нашем крае» связывают эту провокацию с действиями оппонентов.

«На прошлой неделе народный депутат, член Политсовета партии Андрей Деркач обратился с заявлением к председателю СБУ Ивану Баканову. В заявлении упоминался дерзкий вызов на беседу заместителем начальника управления СБУ в Сумской области Лопаткиным кандидата на главу Конотопской ОТГ от партии «Наш край» Ивана Огрохина. Он требовал от нашего однопартийца сняться с выборов в пользу кандидата от «Европейской Солидарности» Сергея Завгороднего», – резюмировал Александр Мазурчак.