Лента

admin
admin
Сегодня 17:41131

Провокация против партии «Наш Край»: ночью проникли в офис, подбросили пакет с деньгами (видео)

В ночь на 8 октября злоумышленники взломали офис Сумской организации партии «Наш Край» и подбросили пакет с деньгами.

Об этом сообщил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак, информирует Пресс-служба партии. 


По словам сопредседателя партии «Наш край», утром 8 октября сотрудники офиса партии в Сумах заметили следы проникновения.

«Придя сегодня утром в офис «Нашего Края» в Сумах сотрудники обнаружили, что входная дверь трудно открываются. Во время просмотра видео с камер наблюдения заметили человека, который ночью проник в офис и подбросила пакет. Этот пакет был обнаружен партийцами при осмотре помещения. В пакете находились пачки с долларами и российскими рублями в обертке «Сбербанка России». Была вызвана полиция и приглашенные журналисты», - сообщил Александр Мазурчак.

«Наш край» назвал проникновение в офис и подброшен пакет - провокацией против политической силы.

«Это провокация против партии «Наш край». Кто-то из наших оппонентов пытается подставить партию перед днем голосования на местных выборах. Судя по всему, этот пакет с российскими рублями должны были обнаружить не наши партийцы, а силовики. Очевидно, что все было организовано ради лживой картинки: «русские деньги, маски шоу, пророссийская партия». Но мы вовремя обнаружили эту провокацию и, судя по всему, сорвали планы оппонентов. Идеология партии «Наш край» - украиноцентризм, наш патриотизм выражается в делах, а не в лозунгах. И никто нас не сможет сделать «пятой колонной», – отметил Мазурчак.

В «Нашем крае» связывают эту провокацию с действиями оппонентов.

«На прошлой неделе народный депутат, член Политсовета партии Андрей Деркач обратился с заявлением к председателю СБУ Ивану Баканову. В заявлении упоминался дерзкий вызов на беседу заместителем начальника управления СБУ в Сумской области Лопаткиным кандидата на главу Конотопской ОТГ от партии «Наш край» Ивана Огрохина. Он требовал от нашего однопартийца сняться с выборов в пользу кандидата от «Европейской Солидарности» Сергея Завгороднего», – резюмировал Александр Мазурчак. 

Политика

Новости

В Сумах усилили карантин: маски нужно носить везде 2
Сегодня 15:51
На Сумщине обновился коронавирусный рекорд
Сегодня 09:09
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Провокация против партии «Наш Край»: ночью проникли в офис, подбросили пакет с деньгами (видео)
Сегодня 17:41
На Сумщине на строительстве спортплощадки украли 150 тысяч
Сегодня 17:40
Сумские баскетболисты узнали соперника в Кубке Украины
Сегодня 16:55
На Сумщине во время пожара погиб человек
Сегодня 16:47
В Сумах провели чемпионат по кроссу
Сегодня 16:17
З початку року за сприяння служби зайнятості Сумщини працевлаштовано майже 14 тисяч шукачів роботи
Сегодня 15:47
Глава Сумской ОГА увидел 300 км отремонтированных дорог в области
Сегодня 15:33
В Сумах на Ново-Оболонском водозаборе установлен новый глубинный насос
Сегодня 15:26
В Сумах открыли обновленную «Романтику» (фоторепортаж)
Сегодня 14:56
view counter

Статьи

Стадион «Авангард»: что изменится?
Сегодня 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
Вчера 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.