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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:11803

Сумы уже в «красной» зоне по карантину

По показателям Сумы уже в «красной» зоне по карантину, но решение об этом будет приниматься только завтра.

Об этом сегодня, 8 октября, во время брифинга сообщили начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

- На сегодня город Сумы уже по показателях находится в «красной» зоне, - поделился он. – Завтра пройдет заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем будет принято решении о введении «красной» зоны эпидемической опасности в Сумах. Если исполком срочно не оформит свои предложения для комиссии, то нас ожидает полная остановка пассажирских перевозок, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, кафе, развлекательных центров и т.д. Городские власти должны обосновать, почему не следует что-то закрывать или ограничивать. Решение комиссии вступит в силу с 0.00 понедельника, 12 октября.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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