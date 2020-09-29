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Молодіжний центр для дозвілля та розвитку: у Сумах відкрили оновлену «Романтику»

У Сумах після реконструкції гостинно відчинив двері для відвідувачів Молодіжний центр «Романтика».

Відкриття центру відбулось за участі молоді, міських посадовців та ЗМІ. Присутній на відкритті міський голова Олександр Лисенко нагадав, - у 2016 році, коли постало питання реконструкції будівлі, надходило чимало пропозицій: дехто хотів зробити з Молодіжного центру розважальний центр, дехто – торговельний і так далі, але рішення було ухвалено виключно на користь громади – відновити і створити у Сумах центр молодіжного, культурно-мистецького та спортивного життя міста. 

«Відкриття «Романтики» - старт приємних змін у молодіжному середовищі міста. Ми створюємо у Сумах якісно нову молодіжну політику. Відтепер наші діти та молодь можуть займатись тут творчістю, спортом, розвиватися розумово, духовно і фізично, гарно та з користю проводити своє дозвілля», - зауважив керманич Сум.

«Романтика» – об'єкт загальноміського значення. Тож до реконструкції та облаштування простору Молодіжного центру підійшли з особливою увагою.  «Романтика» не перебудовувалася конструктивно. Спроєктовані більш ніж тридцять років тому, всі її стіни та архітектурні планування залишилися на місці.

Будівля має чотири входи та виходи, один з яких – центральний. В майбутньому планується створення великої парковки та обладнання території навколо центру.

На реконструкцію «Романтики» з міського бюджету спрямували майже 46 млн гривень. У будівлі розміром понад 2000 м² укріпили фундамент, налагодили систему опалення, відновили покрівлю. Великий хол на першому поверсі планують зробити універсальним місцем. Інколи у ньому проводитимуть виставки, час від часу – танцювальні чемпіонати та флешмоби. Тут знаходиться і велика роздягальня, де можна залишити речі й вони будуть під наглядом, і стійка ресепшн, за якою працюватиме адміністратор.

Санвузли, дві душові кабіни, спортивні роздягальні та дві інклюзивні вбиральні також знаходяться на першому поверсі.

Другий поверх призначений для концертів. Там – невелика, але обладнана заглушувачами звуку пристроями та регульованими кулісами, простора зала та стільці крісельного типу, які дозволяють проводити заходи різних форматів. По боках від сцени – дві гримерні кімнати з великими дзеркалами та туалетними столиками.

Передбачено, що під час стоячого концерту у залі може знаходитись дві-три людини на квадратний метр, а під час сидячого – 550 людей сидітимуть у залі й ще 50 у кафе. Вихід на балкони буде заблоковано, якщо йде масовий захід, але молодіжний центр надає можливість орендувати цю площу у неконцертний час.

«Під час реконструкції ми поставили перед собою основне завдання – створити середовище в якому б розвивалось підростаюче покоління. Нам дуже хотілося б, щоб «Романтика» стала улюбленим місцем розвитку і відпочинку наших дітей і молоді, і тут почало вирувати життя», – сказав перший заступник міського голови Володимир Войтенко.

Надалі напрями роботи Молодіжного центру формуватимуть відповідно до потреб та інтересів молоді, основні з них – це організація змістовного дозвілля, підтримка молодіжних ініціатив, неформальна та громадянська освіта. Про це повідомив директор міського Центру дозвілля молоді Ігор Ганненко.

В свою чергу, заступник міського голови Віра Мотречко повідомила, - в центрі планують проводити не лише міські, а й всеукраїнські і міжнародні заходи, адже на це є запит.

Присутні на відкритті Молодіжного центру переконались – атмосфера оновленої «Романтики» покликана надихати на нові ідеї та їх подальшу реалізацію. На першому поверсі розмістили фотовиставку, яку назвали максимально просто «До/після», бажаючим провели екскурсію.

У звичайному режимі «Романтика» працюватиме з 9:00 до 18:00, а в разі проведення масштабних культурних чи спортивних заходів – довше.

Олександр Лисенко подякував депутатському корпусу та всім хто долучився до реконструкції Молодіжного центру: «Відкриття «Романтики» ще одна добра справа, і це заслуга кожного жителя міста. Ми завжди підтримуємо всі ініціативи сумчан і молоді. Для нас принциповим є питання, щоб молоді люди мали достатню кількість можливостей для розвитку своїх творчих та спортивних здібностей. Багато зроблено, проте ще багато роботи попереду, і я переконаний, що спільно з громадою міста ми досягнемо мети – збудуємо Суми нашої мрії і місто мрії наступних поколінь сумчан!».

Перший захід, який провели у МЦ «Романтика» - конкурс краси серед студенток вищих освітніх закладів міста «СтудМіс Сумщини-2020». 

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