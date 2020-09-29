В Сумах не хватает ковидных коек и врачей Об этом сегодня, 8 октября, во время брифинга сообщили начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

Куратор медицинской отрасли области назвал ситуацию с коронавирусом в Сумской области и в частности в Сумах критической, в том числе и по оказанию медицинской помощи. Ведь все больницы города Сумы переполнены, пациентов отправляют в районные больницы.

«На сегодня в учреждениях первой волны у нас работает 636 коек, мы ежедневно проводим работу, чтобы их количество увеличить. В частности, на сегодня открываем дополнительные кровати для оказания помощи больным коронавирус в больницах Шостки (8 коек), Ахтырки (10 коек), Лебедина (30 коек), Ромен (10 коек), - рассказал Сергей Бутенко. - Кроме того, медицинские работники тоже болеют, и в больницах не хватает медицинского персонала».