Сумские баскетболисты сыграют в Мариуполе 10-11 октября БК «СумДУ» стартует в новом сезоне чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

После 7 месяцев перерыва баскетболисты вновь выйдут на паркет. В первом туре наши парни сыграют на выезде против МБК «Мариуполь». Игры пройдут в 14.00 в субботу и в 12.00 в воскресенье.

Трансляция на Ютуб-канале TV7.