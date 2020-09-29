Шосткинцы подарили краеведческому музею монеты ХVІІІ века и ретро-фото с историей не безответной любви С каждым годом все больше шосткинцев приобщаются к сотрудничеству с музеями города, сообщает Шосткинский горсовет.

Многие помогали в создании мемориально-образовательного комплекса «Родинна пам`ять». На днях две шосткинские семьи передали в городской краеведческий музей ценные экспонаты – коллекцию из 4 старинных монет и «дореволюционную» фотографию.

Интересно, что монеты были найдены на территории нашего края и изготовлены в первой половине ХVІІІ века, в 1731, 1737, 1738 и 1741 гг.

История фотографии тоже необычна. По словам владельца раритета, на нем изображена молодая девушка (в будущем – жена егеря одного из уездов Харьковской губернии). Красивая барышня одета в традиционный украинский наряд. На обратной стороне фотографии мелким девичьим почерком написана история неудачного ухаживания неизвестного Казимира. По каким именно критериям выбирали украинские красавицы будущих мужчин изменились ли взгляды девушек Шостки на свой идеал за 120 лет, и все подробности этой яркой LOVESTORY можно узнать в Шосткинском краеведческом музее, пишет Шостка.инфо.