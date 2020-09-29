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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:5612271

Мэр Сум анонсировал закрытие школ с понедельника

С 12 октября школьники в Сумах переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко в комментарии ТСН по поводу ужесточения карантина в городе. А уже с 19 октября школьников отправят на 2 недели на каникулы.

Напомним: сегодня исполком принял решение об ужесточении карантинных мер в Сумах, однако о дистанционном обучении там не говорилось. Это возможно ,если в Сумах введут «красную зону в связи с эпидемической обстановкой. Это будет обсуждаться завтра на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Общество

Комментарии

Окси

Дети резистентны к коронавирусной инфекции, поэтому являются отличными разносчиками ковида... необходимо немедленно закрыть все детские воспитательные и развлекательные учреждения!

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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