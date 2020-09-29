Мэр Сум анонсировал закрытие школ с понедельника С 12 октября школьники в Сумах переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко в комментарии ТСН по поводу ужесточения карантина в городе. А уже с 19 октября школьников отправят на 2 недели на каникулы.

Напомним: сегодня исполком принял решение об ужесточении карантинных мер в Сумах, однако о дистанционном обучении там не говорилось. Это возможно ,если в Сумах введут «красную зону в связи с эпидемической обстановкой. Это будет обсуждаться завтра на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.