На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 9 октября в Сумской области 6404 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 207 человек (Сумы - 133, Ромны - 5, Ахтырка - 10, Глухов - 3, Лебедин – 10, Белопольский р-н – 12, Бурынский - 3, Глуховский р-н - 1, Лебединский р-н - 2, Липово-Долинский - 1, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 16, Тростянецкий р-н - 4, Ямпольский р-н 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 89 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2232 человека, из них за минувшие сутки - 98 (Сумы - 61, Шостка - 5, Конотоп - 11 Ахтырка - 5, Лебедин - 6, Конотопский р-н - 4, Краснопольский р-н - 3, Середина-Будский - 2, Сумской р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 4106 случаев заболевания, в Сумском районе - 448, Белопольский район - 162, Бурынский район - 37, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 45, Глуховский район – 28, г. Конотоп - 278, Конотопский район - 64, Краснопольский р-н - 56, Кролевецкий район - 117, г. Лебедин - 132, Лебединский р-н – 24, Липово-Долинский р-н - 2, Недригайловский район - 101, г. Ахтырка - 163, Ахтырский р-н - 42, Путивльский район – 17, г. Ромны - 183, Роменский район - 83, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 106, г. Шостка - 145, Шосткинский р-н – 12, Ямпольский р-н - 11.