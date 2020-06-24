В Сумах нашли повешенным 92-летнего мужчину Произошло это 8 октября, сообщил отдел коммуникации областной полиции.

По его данным, по месту жительства было обнаружено тело сумчанина, 1928 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство. Сейчас полиция как основную рассматривает версию самоубийства, так как следов насильственных действий на теле не обнаружено. Труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Всего с начала года в Сумской области зарегистрировано 229 суицидов, что на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Sumy.Today.