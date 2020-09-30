Субботний матч «сумчане» сыграют без зрителей

Игра начнется в 15:00 на стадионе «Юбилейный» в г. Сумы. Матч пройдет без болельщиков.
В то же время болельщики смогут онлайн просмотра матча. Ссылка на трансляцию будет сообщена позже.
Как известно, 8 октября исполнительным комитетом Сумского городского совета был усилен карантин, так как г. Сумы находится на грани попадания в «красную» карантинную зону.
Напомним, что «Легионер» - украинский футбольный клуб из города Днепра, основанный в 2017 году. Большинство игроков команды являются иностранцами ( «легионерами»), преимущественно из стран Африки.
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