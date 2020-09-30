Субботний матч «сумчане» сыграют без зрителей В субботу, 10 октября, домашний матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК «Легионер» (Днепр).

Игра начнется в 15:00 на стадионе «Юбилейный» в г. Сумы. Матч пройдет без болельщиков.

В то же время болельщики смогут онлайн просмотра матча. Ссылка на трансляцию будет сообщена позже.

Как известно, 8 октября исполнительным комитетом Сумского городского совета был усилен карантин, так как г. Сумы находится на грани попадания в «красную» карантинную зону.

Напомним, что «Легионер» - украинский футбольный клуб из города Днепра, основанный в 2017 году. Большинство игроков команды являются иностранцами ( «легионерами»), преимущественно из стран Африки.