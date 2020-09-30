Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10207

Субботний матч «сумчане» сыграют без зрителей

В субботу, 10 октября, домашний матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК «Легионер» (Днепр).

Игра начнется в 15:00 на стадионе «Юбилейный» в г. Сумы. Матч пройдет без болельщиков.

В то же время болельщики смогут онлайн просмотра матча. Ссылка на трансляцию будет сообщена позже.

Как известно, 8 октября исполнительным комитетом Сумского городского совета был усилен карантин, так как г. Сумы находится на грани попадания в «красную» карантинную зону.

Напомним, что «Легионер» - украинский футбольный клуб из города Днепра, основанный в 2017 году. Большинство игроков команды являются иностранцами ( «легионерами»), преимущественно из стран Африки.

Спорт Анонс ФК Сумы Футбол

По тематике

Сумские команды сыграли в аматорском кубке
07.10.2020 16:54

Сумские команды сыграли в аматорском кубке

Сегодня, 7 октября, прошли первые матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу среди аматорских команд....

Сумчан приглашают на кросс-гандикап на Чешке
07.10.2020 09:00

Сумчан приглашают на кросс-гандикап на Чешке

9-й кросс-гандикап вокруг озера Чеха планируется провести 14 ноября....

Сумчан запрошують на виставку Олександра Яловенка «З любов'ю до України»
06.10.2020 08:02

Сумчан запрошують на виставку Олександра Яловенка «З любов'ю до України»

Сумська міська галерея презентує виставку живопису Олександра Яловенка "З любов'ю до України"....

Сумские аматоры сыграли 5-й тур чемпионата Украины
05.10.2020 12:19

Сумские аматоры сыграли 5-й тур чемпионата Украины

3-4 октября прошли игры 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Сумские футзалисты сыграют в Ивано-Франковске (трансляция)
03.10.2020 07:43

Сумские футзалисты сыграют в Ивано-Франковске (трансляция)

Сегодня, 3 октября, АФФК «Сумы» проведет матч 7-го тура Экстра-лиги против «Урагана»....

Новости

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:02
В Сумах усилили карантин: маски нужно носить везде 2
Вчера 15:51
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Сумщина вышла в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом
Сегодня 14:20
В Сумах снова перенесли соревнования по дуатлону
Сегодня 13:54
У ахтырчанина полиция нашла 4 кило марихуаны
Сегодня 13:47
На Сумщине в аварии погиб водитель легковушки
Сегодня 13:23
Субботний матч «сумчане» сыграют без зрителей
Сегодня 13:10
Отопление под вопросом: "Сумыгаз" обратился в правоохранительные органы из-за долгов КСПУ на 12 миллионов
Сегодня 12:52
Ночью на Сумщине загорелся комбайн
Сегодня 12:25
Сумские копы остановили пьяного мопедиста без прав и шлема
Сегодня 11:50
Новые карантинные ограничения в Сумах: подробности
Сегодня 11:36
view counter

Статьи

Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
Сегодня 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
Вчера 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.