В Сумах полиция раскрыла кражу из недостроя

Еще летом в Сумской отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что из помещения его недостроенного дома произошла кража инструментов. Проведя необходимые розыскные мероприятия, сотрудники отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции установили личность вора и разыскали его. Злоумышленником оказался 20-летний сумчанин, который уже попадал в поле зрения полиции за преступления, связанные с наркотиками. Мужчина нигде не работает, и для того, чтобы раздобыть денег на приобретение наркотических веществ, занимается кражами.
В чужое недостроенное жилье попал, предварительно перелезши через забор, и похитил электрошуруповерт и строительный уровень. Украденное злоумышленник успел реализовать.
В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, за кражу, соединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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