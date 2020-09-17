В Сумах полиция раскрыла кражу из недостроя Злоумышленник рано утром проник внутрь недостроенного дома и похитил оттуда строительный инструмент.

Еще летом в Сумской отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что из помещения его недостроенного дома произошла кража инструментов. Проведя необходимые розыскные мероприятия, сотрудники отдела криминальной полиции Сумского отдела полиции установили личность вора и разыскали его. Злоумышленником оказался 20-летний сумчанин, который уже попадал в поле зрения полиции за преступления, связанные с наркотиками. Мужчина нигде не работает, и для того, чтобы раздобыть денег на приобретение наркотических веществ, занимается кражами.

В чужое недостроенное жилье попал, предварительно перелезши через забор, и похитил электрошуруповерт и строительный уровень. Украденное злоумышленник успел реализовать.

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, за кражу, соединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.