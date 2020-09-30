В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)

Предварительно, 61-летний водитель, управляя мотоциклом Alpha, при осуществлении обгона на перекрестке, допустил столкновение с автомобилем Ford, водитель которого совершал поворот налево.
Вследствие ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. В больнице у него зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы височной области и закрытую травму живота.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.
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