Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50131

В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)

Автопроисшествие произошло 7 октября, около 11 часов, на улице Металлургов.

Предварительно, 61-летний водитель, управляя мотоциклом Alpha, при осуществлении обгона на перекрестке, допустил столкновение с автомобилем Ford, водитель которого совершал поворот налево.

Вследствие ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. В больнице у него зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы височной области и закрытую травму живота.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.

Право Дтп

По тематике

На Сумщине произошло ДТП с участием мотоциклиста: двое в больнице
07.10.2020 11:57

На Сумщине произошло ДТП с участием мотоциклиста: двое в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге возле села Кузьки Конотопского района....

07.10.2020 09:45

На Сумщине мотоцикл столкнулся с автобусом

6 октября в Краснопольском районе 44-летний водитель мотоцикла "Минск" столкнулся с припаркованным автобусом "Богдан"....

В Путивле пьяный водитель сбил велосипедиста
06.10.2020 12:30

В Путивле пьяный водитель сбил велосипедиста

В ДТП на Сумщине тяжело пострадал велосипедист - полиция разыскала и задержала нетрезвого водителя авто....

05.10.2020 14:40

В Сумах пешеход попал под колеса авто

Сегодня, 5 октября, около 13.00 произошло ДТП на ул. Чорновола....

В Сумах пьяный водитель врезался в две припаркованных во дворе легковушки
04.10.2020 09:27

В Сумах пьяный водитель врезался в две припаркованных во дворе легковушки

Не смог проехать незамеченным - патрульные составили 2 административных материала на нетрезвого водителя, который совершил ДТП....

Новости

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:02
В Сумах усилили карантин: маски нужно носить везде 2
Вчера 15:51
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)
Сегодня 17:50
В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция)
Сегодня 17:44
В Сумах из-за карантина отменили проведение турнира по дзюдо
Сегодня 17:30
На Сумщине во дворе нашли 2 гранаты
Сегодня 17:10
17-летнего севастопольца остановили на границе с Россией в Сумской области
Сегодня 17:01
У Сумах відбулася презентація монографії, присвяченої останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петру Калнишевському
Сегодня 16:55
В массовом отравлении на Тернопольщине, виновен сыр, произведенный на Сумщине
Сегодня 16:44
В Тростянце приняли решение о начале отопительного сезона
Сегодня 16:40
Конотопський майстер-сірникар став лауреатом всеукраїнського конкурсу
Сегодня 16:33
view counter

Статьи

Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
Сегодня 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
Сегодня 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
Сегодня 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
Вчера 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.