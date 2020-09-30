В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл (видео) Автопроисшествие произошло 7 октября, около 11 часов, на улице Металлургов.

Предварительно, 61-летний водитель, управляя мотоциклом Alpha, при осуществлении обгона на перекрестке, допустил столкновение с автомобилем Ford, водитель которого совершал поворот налево. Вследствие ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. В больнице у него зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы височной области и закрытую травму живота. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.