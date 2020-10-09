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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11331

В Украине очередной антирекорд по коронавирусу за сутки

Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

9 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4779 летальных, 110 650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5804 новых случая. Всего проведено 2 522 360 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2417 пациентов. Умерло 89.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 7331 случай;

- Волынская область - 9373 случая;

- Днепропетровская область - 8301 случай;

- Донецкая область - 5372 случая;

- Житомирская область - 7718 случаев;

- Закарпатская область - 10 629 случаев;

- Запорожская область - 5172 случая;

- Ивано-Франковская область - 14 835 случаев;

- Кировоградская область - 1262 случая;

- Киев - 26463 случая;

- Киевская область - 10 689 случаев;

- Львовская область - 22 172 случая;

- Луганская область - 1613 случаев;

- Николаевская область - 4293 случая;

- Одесская область - 16 107 случаев;

- Полтавская область - 3921 случай;

- Ривненская область - 13 981 случай;

- Сумская область - 6404 случая;

- Тернопольская область - 15 284 случая;

- Харьковская область - 23 342 случая;

- Херсонская область - 1714 случаев;

- Хмельницкая область - 8062 случая;

- Черновицкая область - 15 939 случаев;

- Черкасская область - 5349 случаев;

- Черниговская область - 5212 случаев.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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