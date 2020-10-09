В Украине очередной антирекорд по коронавирусу за сутки Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

9 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4779 летальных, 110 650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5804 новых случая. Всего проведено 2 522 360 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2417 пациентов. Умерло 89. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: - Винницкая область - 7331 случай; - Волынская область - 9373 случая; - Днепропетровская область - 8301 случай; - Донецкая область - 5372 случая; - Житомирская область - 7718 случаев; - Закарпатская область - 10 629 случаев; - Запорожская область - 5172 случая; - Ивано-Франковская область - 14 835 случаев; - Кировоградская область - 1262 случая; - Киев - 26463 случая; - Киевская область - 10 689 случаев; - Львовская область - 22 172 случая; - Луганская область - 1613 случаев; - Николаевская область - 4293 случая; - Одесская область - 16 107 случаев; - Полтавская область - 3921 случай; - Ривненская область - 13 981 случай; - Сумская область - 6404 случая; - Тернопольская область - 15 284 случая; - Харьковская область - 23 342 случая; - Херсонская область - 1714 случаев; - Хмельницкая область - 8062 случая; - Черновицкая область - 15 939 случаев; - Черкасская область - 5349 случаев; - Черниговская область - 5212 случаев.