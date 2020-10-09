В Украине очередной антирекорд по коронавирусу за сутки

9 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4779 летальных, 110 650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5804 новых случая. Всего проведено 2 522 360 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2417 пациентов. Умерло 89.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 7331 случай;
- Волынская область - 9373 случая;
- Днепропетровская область - 8301 случай;
- Донецкая область - 5372 случая;
- Житомирская область - 7718 случаев;
- Закарпатская область - 10 629 случаев;
- Запорожская область - 5172 случая;
- Ивано-Франковская область - 14 835 случаев;
- Кировоградская область - 1262 случая;
- Киев - 26463 случая;
- Киевская область - 10 689 случаев;
- Львовская область - 22 172 случая;
- Луганская область - 1613 случаев;
- Николаевская область - 4293 случая;
- Одесская область - 16 107 случаев;
- Полтавская область - 3921 случай;
- Ривненская область - 13 981 случай;
- Сумская область - 6404 случая;
- Тернопольская область - 15 284 случая;
- Харьковская область - 23 342 случая;
- Херсонская область - 1714 случаев;
- Хмельницкая область - 8062 случая;
- Черновицкая область - 15 939 случаев;
- Черкасская область - 5349 случаев;
- Черниговская область - 5212 случаев.
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