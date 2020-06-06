На Сумщине во дворе нашли 2 гранаты 8 октября в 10:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета на территории частного домовладения в г. Бурынь.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это две ручные гранаты РГД-33. «Отголоски» прошлого века находились на расстоянии до 10 м от жилых домов.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.