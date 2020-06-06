Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1089

На Сумщине во дворе нашли 2 гранаты

8 октября в 10:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета на территории частного домовладения в г. Бурынь.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это две ручные гранаты РГД-33. «Отголоски» прошлого века находились на расстоянии до 10 м от жилых домов.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы

По тематике

На Сумщине пиротехники обезвредили 2 авиабомбы
28.09.2020 15:29

На Сумщине пиротехники обезвредили 2 авиабомбы

В течение недели пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 2 фугасные...

В Конотопе подросток нашел снаряд возле остановки
22.09.2020 10:07

В Конотопе подросток нашел снаряд возле остановки

21 сентября в Конотопский отдел полиции поступило сообщение от 14-летнего жителя районного центра о том, что по улице Профессиональной, недалеко...

08.07.2020 14:56

На Сумщине на берегу озера нашли снаряд

7 июля, группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны), проведены работы по...

27.06.2020 11:45

В Сумах нашли гранату во дворе частного дома

26 июня в Службу спасения «101» поступило 2 сообщения об опасных находках....

На Сумщине в поле нашли 50-килокраммовую авиабомбу
06.06.2020 11:48

На Сумщине в поле нашли 50-килокраммовую авиабомбу

5 июня группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), в Кролевецком районе проведены...

Новости

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:02
В Сумах усилили карантин: маски нужно носить везде 2
Вчера 15:51
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)
Сегодня 17:50
В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция)
Сегодня 17:44
В Сумах из-за карантина отменили проведение турнира по дзюдо
Сегодня 17:30
На Сумщине во дворе нашли 2 гранаты
Сегодня 17:10
17-летнего севастопольца остановили на границе с Россией в Сумской области
Сегодня 17:01
У Сумах відбулася презентація монографії, присвяченої останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петру Калнишевському
Сегодня 16:55
В массовом отравлении на Тернопольщине, виновен сыр, произведенный на Сумщине
Сегодня 16:44
В Тростянце приняли решение о начале отопительного сезона
Сегодня 16:40
Конотопський майстер-сірникар став лауреатом всеукраїнського конкурсу
Сегодня 16:33
view counter

Статьи

Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
Сегодня 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
Сегодня 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
Сегодня 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
Вчера 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.