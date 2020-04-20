Новые карантинные ограничения в Сумах: подробности 8 октября исполком Сумского горсовета принял решение «Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 31.08.2020 № 448 «Про заходи під час карантину щодо запобігання розповсюдженню на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)».

Подаем полный текст документа:

"Ураховуючи складну неблагополучну епідемічну ситуацію, що загрожує стрімкому поширенню інфекційної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території Сумської міської територіальної громади, з метою запобігання поширенню та зростанню чисельності інфікованих на території Сумської міської територіальної громади, ураховуючи зміни, внесені до чинного законодавства та протокол міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 07.10.2020 № 27, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

1. В назві та по тексту рішення слова: «Сумської міської об’єднаної територіальної громади» замінити на слова: «Сумської міської територіальної громади». 2. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 31.08.2020 № 448 «Про заходи під час карантину щодо запобігання розповсюдженню на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), а саме:

2.1. Підпункти 2.1, 2.4пункту 2 викласти в наступній редакції:

«2.1. перебування в громадських будинках і спорудах, у тому числі в службових кабінетах та офісах, громадському транспорті,громадських місцях та на відкритому повітрі без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2.4.проведення всіх масових заходів, у тому числі концертно-розважальних заходів,крім інформаційних заходів, передбачених діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.».

2.2.Пункт 11 викласти в новій редакції:

«11. Закладам освіти:

11.1. заборонити відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.

У цьому випадку запровадити у навчальних закладах освіти (крім дошкільної) на території Сумської міської територіальної громади навчальний процес в дистанційному (онлайн) режимі.

11.2. запровадити у навчальних закладах освіти (крім дошкільної) на території Сумської міської територіальної громади канікули з 19.10.2020 по 31.10.2020.

11.3. загальної середньої та позашкільної:

11.3.1. здійснювати освітній процес з дотриманням вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» з урахуванням подальших змін щодо організації освітнього процесу.

11.4. дошкільної:

11.4.1. виконувати неухильно вимоги постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» з урахуванням подальших змін;

11.4.2. у зв’язку з неможливістю прийняття до закладів дошкільної освіти всіх дітей, дозволити з 01 вересня 2020 року відвідувати заклади дошкільної освіти:

- дітям із родин, у яких працюють батьки, за умови надання двох або однієї довідки від роботодавця;

- дітям, батьки яких є захисниками України, добровольцями – захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України;

- дітям із багатодітних родин;

- дітям, один із батьків, яких є особою з інвалідністю;

- дітям із родин, де один із батьків працює, а інший перебуває на обліку у Сумському міському центрі зайнятості;

11.4.3. для відвідування закладу дошкільної освіти законні представники дитини мають надати від лікаря, з яким укладена декларація, довідки:

- довідку про епідеміологічне оточення;

- довідку з інформацією про стан здоров’я дитини та можливістю відвідування закладу дошкільної освіти.

11.5. дитячим спортивно-юнацьким школам:

11.5.1. виконувати неухильно вимоги постанови Головного державного санітарного лікаря України від 18.09.2020 № 54 «Про затвердження протиепідемічних заходів у деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)»з урахуванням подальших змін.».

2.3.Пункт 19 викласти в новій редакції:

«19.Керівникам суб’єктів господарювання, фізичним особам-підприємцям, відповідно до видів економічної діяльності, громадським організаціям (формуванням) забезпечити дотримання та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів.

Відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, Сумському міському управлінню Головного управління Держпродспожив-служби в Сумській області в межах своїх повноважень забезпечити контроль за вказаними заходами.

Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради (Дубицький О.Ю.), у взаємодії з працівниками Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області та Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області:

19.1. посилити контроль за дотриманням карантинних заходів на ринках, об’єктах сфери торгівлі та ресторанного господарства Сумської міської територіальної громади шляхом проведення їх моніторингу мобільними групами у денний, вечірній та нічний час;

19.2. у разі систематичних порушень карантинних заходів та/або складеного адміністративного протоколу (за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, ст. 44-3 КУпАП)щодосуб’єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговуваннянаселення виносити на розгляд Виконавчого комітету Сумської міської ради питання про тимчасове припинення їх роботи до послаблення рівня епідемічної небезпеки.».

2.4. Пункт 21 викласти в наступній редакції:

«21.Керівники суб’єктів господарювання, які надають послуги з управління багатоквартирним будинком, керівники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, керівники житлово-будівельних кооперативів та власники житлових та нежитлових приміщень, у частині належного останнім індивідуально визначеного майна, забезпечити дезінфекцію місць загального користування, у т.ч. ліфтових кабін, сходових клітин, під’їздів житлових будинків, вхідних дверей, що знаходяться в їх управлінні/утриманні або у власності, з 12 жовтня протягом 3-х днівпоспіль, а у подальшому відповідно до затверджених графіків.

У разі виявлення в багатоквартирних будинках хворих на коронавірусну інфекцію позачергово проводити дезінфекційні заходи.».

2.5. Рішення доповнити пунктом 22 наступного змісту:

«22. Суб’єктам господарювання (підприємствам, установам та організаціям), які забезпечують життєдіяльність Сумської міської територіальної громади та які пов’язані з безпосереднім прийомом громадян, під час карантину обмежити прийом та обслуговування фізичних та юридичних осіб з 08 жовтня 2020 року до моменту послаблення рівня епідемічної небезпеки.».

Пункти 22- 33 вважати пунктами 23-34 відповідно.

2.6.Пункт 22 доповнити абзацом восьмим наступного змісту:

«- забезпечити проведення дезінфекційних заходів на підпорядкованих об’єктах з 12 жовтня протягом 3-х днівпоспіль,а у подальшому відповідно до затверджених графіків.».

2.7.Викласти в новій редакції пункт 33 рішення:

«33.Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.):

33.1. оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Сумської міської ради та висвітлити через засоби масової інформації;

33.2.у взаємодії з відділом охорони здоров’я Сумської міської ради проводити, через засоби масової інформації, широке інформування населення про епідемічну ситуацію на території Сумської міської територіальної громади та здійснювані протиепідемічні заходи, а також роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил запобігання зараженню інфекції, у т.ч. з використанням інформаційних листівок;

33.3.провести відповідну роботу з представниками всіх релігійних конфесій на території Сумської міської територіальної громади щодо дотримання протиепідемічних заходів під час проведення релігійних заходів;

33.4. спільно з відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботиСумської міської радизвернутись до Управління ДСНС України у Сумській області та Управління патрульної поліції в місті Суми з пропозицією щодо організаціїпроведення (у ранковий та вечірній час у місцях масового скупчення людей)інформування населення Сумської міської територіальної громади про заходи безпеки та поводження під часкарантину за допомогою спеціалізованих мобільних транспортних засобів ізгучномовцями у період з 12 по 17 жовтня 2020 року.».

3.Погодити та направитизвернення до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційщодо застосовування обмежувальних протиепідемічних заходів у разі віднесення Сумської міської територіальної громади до «червоного рівня» протиепідемічної небезпеки (додається).

4.Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття".