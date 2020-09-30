Ночью на Сумщине загорелся комбайн 9 октября в 1:57, в Службу спасения 101 поступило сообщение о сгорания комбайна «JOHN DEERE» на поле вблизи с. Байрак Лебединского района.

О пожаре сообщил водитель, который во время работы в поле увидел дым из-под панели приборов. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Михайловка.

По прибытию было установлено, что из-за неисправности электропроводки во время движения возникло возгорание, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части комбайна.

В 2:21 возгорание локализовали, а в 3:00 - потратив на тушение более 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Михайловка.