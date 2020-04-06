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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Отопление под вопросом: "Сумыгаз" обратился в правоохранительные органы из-за долгов КСПУ на 12 миллионов

АО "Сумыгаз" обратилось в правоохранительные органы и к представителям власти из-за задолженности в 11,7 млн грн Котельной Северного промузла.

КСПУ - единственное предприятие ТКЭ Сумской области, которое не идет на диалог по погашению задолженности за услугу распределения газа, отмечает "Сумыгаз".

Оператор газораспределительных сетей Сумской области обратился в правоохранительные органы и органы власти относительно бездеятельности руководства котельной накануне отопительного периода.

"На начало октября общая задолженность компаний ТКЭ Сумской области перед "Сумыгазом" - 46 млн грн. Четверть этой суммы - это долг "Котельные северного промузла", - говорит финансовый директор АО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

"Сумыгаз" напоминает, что согласно Кодексу ГРМ и договорных основ между участниками газового рынка, услугу распределения газа получат только те предприятия, которые не имеют задолженности, или реструктуризируют долг. По состоянию на начало октября договоренности о сроках погашения долгов имеют котельные городов Шостки, Ахтырки, Конотопа, Белополье.

"Руководство же сумской котельной не обращались в АО "Сумыгаз" по срокам погашения задолженности и порядка подачи тепла жителям города Сумы. Подобные действия ставят под угрозу своевременное начало отопительного периода для значительной части домовладений областного центра", - сообщает "Сумыгаз".

Люди не должны быть заложниками финансовых вопросов теплоснабжающих предприятий, а отопительный сезон во всей области должен начаться вовремя и без задержек, убеждены в АО "Сумыгаз".

Со своей стороны газовики Сумщины завершают подготовку сетей к самому сезонного нагрузки и готовы к началу отопительного периода, сообщает пресс-служба "Сумыгаз".

Экономика АО «Сумыгаз» Отопление

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