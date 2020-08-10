На Сумщине в аварии погиб водитель легковушки Полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели водителя легковушки.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автотрассе Путивль - Руднево. Об авто, которое слетело с шоссе и перевернулось в поле кукурузы, в полицию сообщил случайный свидетель, проезжавший мимо.

На указанное им место немедленно отправилась следственно-оперативная группа Путивльского отделения полиции.

Правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили в нем погибшего в ДТП водителя. Это оказался местный 30-летний житель, который возвращался из райцентра в свое село.

Сейчас на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Работники полиции решают вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будут окончательно установлены время, причины и обстоятельства смертельного ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.