На Сумщине в аварии погиб водитель легковушки

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автотрассе Путивль - Руднево. Об авто, которое слетело с шоссе и перевернулось в поле кукурузы, в полицию сообщил случайный свидетель, проезжавший мимо.
На указанное им место немедленно отправилась следственно-оперативная группа Путивльского отделения полиции.
Правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили в нем погибшего в ДТП водителя. Это оказался местный 30-летний житель, который возвращался из райцентра в свое село.
Сейчас на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Работники полиции решают вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будут окончательно установлены время, причины и обстоятельства смертельного ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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