Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23284

На Сумщине в аварии погиб водитель легковушки

Полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели водителя легковушки.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автотрассе Путивль - Руднево. Об авто, которое слетело с шоссе и перевернулось в поле кукурузы, в полицию сообщил случайный свидетель, проезжавший мимо.

На указанное им место немедленно отправилась следственно-оперативная группа Путивльского отделения полиции.

Правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили в нем погибшего в ДТП водителя. Это оказался местный 30-летний житель, который возвращался из райцентра в свое село.

Сейчас на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Работники полиции решают вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будут окончательно установлены время, причины и обстоятельства смертельного ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП

По тематике

06.10.2020 10:17

В Сумах скончался сбитый пешеход

5 октября в 12:30 в Сумах 33-летний водитель автомобиля Шкода совершил наезд на пешехода, в результате 82-летний мужчина от полученных...

В Шостке произошло смертельное ДТП
05.10.2020 10:30

В Шостке произошло смертельное ДТП

В Шостке в ночь с субботы на воскресенье водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на бетонную опору...

В ДТП на Роменщине погиб человек
22.08.2020 10:15

В ДТП на Роменщине погиб человек

Происшествие произошло сегодня около шести часов утра в селе Перекоповка Роменского района....

В ДТП под Сумами погиб водитель «копейки»
15.08.2020 14:43

В ДТП под Сумами погиб водитель «копейки»

Происшествие произошло сегодня, 15 августа, около десяти утра на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка, неподалеку от села Сад Сумского района....

На Сумщине в ДТП погибла женщина
10.08.2020 09:30

На Сумщине в ДТП погибла женщина

Происшествие произошло вчера, около 18:00, на участке дороги между селами Казацкое и Хыжки Конотопского района....

Новости

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:02
В Сумах усилили карантин: маски нужно носить везде 2
Вчера 15:51
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
На Сумщине количество тестов на COVID-19 увеличили вдвое
Сегодня 14:31
Сумщина вышла в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом
Сегодня 14:20
В Сумах снова перенесли соревнования по дуатлону
Сегодня 13:54
У ахтырчанина полиция нашла 4 кило марихуаны
Сегодня 13:47
На Сумщине в аварии погиб водитель легковушки
Сегодня 13:23
Субботний матч «сумчане» сыграют без зрителей
Сегодня 13:10
Отопление под вопросом: "Сумыгаз" обратился в правоохранительные органы из-за долгов КСПУ на 12 миллионов
Сегодня 12:52
Ночью на Сумщине загорелся комбайн
Сегодня 12:25
Сумские копы остановили пьяного мопедиста без прав и шлема
Сегодня 11:50
view counter

Статьи

Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
Сегодня 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
Вчера 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.