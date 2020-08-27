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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47206

У ахтырчанина полиция нашла 4 кило марихуаны

За хранения 4 кг особо опасного наркотического средства каннабис ахтырчанину грозит до восьми лет лишения свободы.

Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении мужчине, у которого изъято более 4 кг особо опасного наркотического средства каннабис.

По данным следствия, в г. Ахтырка мужчина в собственном дворе выращивал растения конопли, тщательно ухаживая за ними. Когда конопля созревала, собирал урожай и хранил по месту жительства в высушенном состоянии.

«В сентябре 2020 года правоохранители во время обыска на территории домовладения подозреваемого обнаружили плантацию конопли, которая содержат в своем составе психоактивное вещество, и высушенные растения, которые согласно заключению судебной экспертизы особенно является опасным наркотическим средством каннабис, общей массой 4191,478 г», - рассказал прокурор Ахтырской местной прокуратуры Дмитрий Заяц.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 310 (незаконный посев и незаконное выращивание конопли) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное следствие проведено Ахтырским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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