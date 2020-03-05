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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54292

В Сумах снова перенесли соревнования по дуатлону

В связи с запретом на массовые мероприятия в городе Сумы от 9 октября, организаторы спринт-дуатлона, который планировался на 11 октября, отменили соревнования.

«Мы до последнего боролись за их проведение, но сегодня утром было принято нелегкое для нас решение.

Мы надеемся на ваше понимание.

Все регистрации будут перенесены на весну следующего года с надеждой на улучшение ситуации с пандемией», - говорится в сообщении.

Напомним: изначально соревнования планировались на апрель, затем их перенесли на октябрь.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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