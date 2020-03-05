В Сумах снова перенесли соревнования по дуатлону В связи с запретом на массовые мероприятия в городе Сумы от 9 октября, организаторы спринт-дуатлона, который планировался на 11 октября, отменили соревнования.

«Мы до последнего боролись за их проведение, но сегодня утром было принято нелегкое для нас решение.

Мы надеемся на ваше понимание.

Все регистрации будут перенесены на весну следующего года с надеждой на улучшение ситуации с пандемией», - говорится в сообщении.

Напомним: изначально соревнования планировались на апрель, затем их перенесли на октябрь.