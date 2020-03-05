В Сумах снова перенесли соревнования по дуатлону

«Мы до последнего боролись за их проведение, но сегодня утром было принято нелегкое для нас решение.
Мы надеемся на ваше понимание.
Все регистрации будут перенесены на весну следующего года с надеждой на улучшение ситуации с пандемией», - говорится в сообщении.
Напомним: изначально соревнования планировались на апрель, затем их перенесли на октябрь.
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