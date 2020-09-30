Сумщина вышла в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом На утро 9 октября показатель заболеваемости в Сумской области вырос до 275,6 случаев на 100 тысяч населения.

Это наивысший показатель в Украине. Меньше даже в Тернопольской области, где два города в «красной» карантинной зоне – 261,1. Чуть меньше в Харьковской области – 258,6. Меньше всего в Кировоградской – единственной, которая попадает в норму – до 40 случаев – там 22,6. В среднем по Украине – 154,6.

По загруженности ковидных коек на 8 октября в области занято 39,8% больными с подтвержденным диагнозом, 58,2% - с подтвержденным и и с подозрением.