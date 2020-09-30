Сумщина вышла в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом

Это наивысший показатель в Украине. Меньше даже в Тернопольской области, где два города в «красной» карантинной зоне – 261,1. Чуть меньше в Харьковской области – 258,6. Меньше всего в Кировоградской – единственной, которая попадает в норму – до 40 случаев – там 22,6. В среднем по Украине – 154,6.
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