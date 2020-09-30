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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20191

Сумщина вышла в лидеры по темпам заболеваемости коронавирусом

На утро 9 октября показатель заболеваемости в Сумской области вырос до 275,6 случаев на 100 тысяч населения.

Это наивысший показатель в Украине. Меньше даже в Тернопольской области, где два города в «красной» карантинной зоне – 261,1. Чуть меньше в Харьковской области – 258,6. Меньше всего в Кировоградской – единственной, которая попадает в норму – до 40 случаев – там 22,6. В среднем по Украине – 154,6.

По загруженности ковидных коек на 8 октября в области занято 39,8% больными с подтвержденным диагнозом, 58,2% - с подтвержденным и и с подозрением.

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Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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