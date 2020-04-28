На Сумщине количество тестов на COVID-19 увеличили вдвое

«Раньше работники областного лабораторного центра МЗ делали около 300 тестирований в сутки. Сейчас на базе этого центра открылся новый отдел лаборатории, где установили ламинарный шкаф и амплификатор. Это позволяет увеличить мощности проведения ПЦР-тестирования до 700 в сутки», - отметил глава профильного управления.
Также он сообщил, что лабораторный центр начал работать в формате первоочередного проведения тестирования тем людям, которые находятся в стационарных отделениях и тем, кто с пневмониями лечится амбулаторно.
Также Сергей Бутенко отметил, в случае выявления симптомов, необходимо обращаться к семейному врачу. Если нет семейного врача - два варианта: или в тяжелых случаях вызвать «скорую», или звонить на «горячую линию» областного управления здравоохранения: 68-20-33, круглосуточно.
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