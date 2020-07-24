Конотопчане будут платить за тепло меньше Исполнительным комитетом Конотопского городского совета было принято решение «Об установлении предприятиям Конотопа тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, тарифов на услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды».

Согласно данному решению, с 1 октября 2020 года в городе снижены тарифы на теплоснабжение. В зависимости от поставщика услуг тепло конотопчане будут платить на 4-6% меньше, пишет 05447.com.ua.