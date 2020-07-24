Конотопчане будут платить за тепло меньше

Согласно данному решению, с 1 октября 2020 года в городе снижены тарифы на теплоснабжение. В зависимости от поставщика услуг тепло конотопчане будут платить на 4-6% меньше, пишет 05447.com.ua.
АО "Сумыгаз" обратилось в правоохранительные органы и к представителям власти из-за задолженности в 11,7 млн грн Котельной Северного промузла....
Судом подтверждена законность предписания Госпродпотребслужбы в отношении ООО «А-Муссон» о необходимости корректировки тарифа на вывоз ТБО на сумму 8,3 млн...
Сегодня утром на странице директора департамента инфраструктуры Александра Журбы в Фейсбуке появилось сообщение о включении горячей воды потребителям КСПУ и...
Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры города....
В соответствии с приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №130 от 05.06.2018, решением исполкома от 03.06.2020 №293,...